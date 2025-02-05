Kocaeli'de okullar tatil mi? 6 Şubat yarın Kocaeli'de okul var mı?

Yarın okulların tatil olup olmadığı merak ediliyor. Kar yağışı yurt genelinde yeniden etkisini göstermeye başladı. Okulların tatil olup olmadığı, 6 Şubat günü ile gündeme geldi. Öğrenciler şimdi yurt genelinde meydana gelen olumsuz hava koşulları nedeniyle, "Kocaeli'de yarın okullar tatil mi, okul var mı?" sorularına yanıt aramaya başladı.

GÜMÜŞHANE'DE OKULLAR TATİL Mİ?



Gümüşhane'de kar nedeniyle yarın tüm okullarda eğitime ara verildi.



ORDU'DA OKULLAR TATİL Mİ?



Ordu'nun 5 ilçesinde yarın eğitime ara verildi.



Valilikten yapılan açıklamada, kentin yüksek kesimlerinde kar yağışının devam ettiği, don ve buzlanma riski olduğu belirtildi.



Açıklamada, Aybastı, Gölköy, Gürgentepe, Korgan ve Mesudiye ilçelerinin tamamında okullarda eğitime yarın için ara verildiği, Akkuş, Çamaş, Çaybaşı, İkizce, Kabadüz ve Ulubey ilçelerinde ise bazı okullarda eğitime ara verildiği aktarıldı.



Tamamen veya kısmen eğitime ara verilen ilçelerdeki engeli ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.



NEVŞEHİR'DE OKULLAR TATİL Mİ?



Nevşehir'de kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.



ADANA'DA OKULLAR TATİL Mİ?



Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi.



SİVAS'TA OKULLAR TATİL Mİ?



Sivas'ta kar yağışı nedeniyle il genelinde yarın okullarda eğitime ara verildi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda, il genelinde dün akşam başlayan ve zaman zaman yoğun devam eden kar yağışının, ulaşımda aksama, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara neden olabileceği belirtildi.



HAKKARİ'DE OKULLAR TATİL Mİ?



Hakkari merkez, Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.



KAYSERİ'DE OKULLAR TATİL Mİ?



Kayseri'de kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.



NİĞDE'DE OKULLAR TATİL Mİ?



Niğde'de kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.





Kocaeli'de yarın (6 Şubat) okulların tatil olup olmayacağına ilişkin henüz Bolu Valiliğinden bir açıklama gelmedi.