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Klopp, Mesut Özil ve İlkay'a sahip çıktı: "Bu saçmalık"

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un teknik direktörü Jürgen Klopp, Alman Milli Futbol Takımı'nda forma giyen Türk asıllı futbolcular Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'a sahip çıktı.

Kaynak: Sporx.com
Klopp, Mesut Özil ve İlkay'a sahip çıktı: 'Bu saçmalık'
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18 Temmuz 2018 12:44
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un teknik direktörü Jürgen Klopp, Alman Milli Futbol Takımı'nda forma giyen Türk asıllı futbolcular Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'a sahip çıktı.

Klopp, Sport Bild dergisine yaptığı açıklamada iki futbolcu hakkında oluşturulan baskı ile tartışmaların "saçmalık" olduğunu kaydetti.

Alman teknik adam yapılan tartışmaların yersizliğine dikkati çekerek, ''Bu tamamen saçmalık. Bu ülkenin zeki insanları hoşgörü talep ediyor. Ve diğerleri de her zaman susmalı ve çocukları sorgulamamalı.'' ifadesini kullandı.

Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile olan fotoğrafı nedeniyle baskı altına alınmalarını eleştiren Klopp, ''Şunu unutmamalıyız; bu çocuklar Almanya'da yetiştiler ancak kökleri Türk. Ancak her zaman gürültüyü koparanlar en çok duyulanlar.'' şeklinde görüş belirtti.

 

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