Klay'e göre bu sene şampiyon Milwaukee Bucks!

Golden State Warriors yıldızı Klay Thompson, Milwaukee Bucks'ın Orlando bubble'ında 2020 NBA şampiyonluğunu kazanacağını söyledi.



Bleacher Report'tan Brandon Williams ile yaptığı röportajda Thompson, Batı ve Doğu Konferansı'nı kazanacak takım seçimlerini açıkladı.



Klay, Bucks ve LA Clippers'ın Finals serisinde oynayacağını ve Milwaukee'nin seriyi kazanacağını belirtti:



"Sanırım yedi maçta (Milwaukee) Bucks, (LA) Clippers'ı yenecek. Bence bu oldukça ses getiren bir Final serisi olur."



Beş sezondan beri ilk kez Warriors, NBA Finallerinde Batı Konferansı'nı temsil etmeyecek. Ligdeki en kötü dereceyle, Golden State'in playoff maratonu şansı, Orlando bubble'ında sıralama maçları başlamadan çok önce sona ermişti.



