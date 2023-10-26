Klaksvik Olimpija Ljubljana Canlı İzle Şifresiz Exxen Spor İzle | Klaksvik Olimpija Ljubljana Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

UEFA Konferans Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı yaşanıyor. Olimpija Ljubljana, deplasmanda Kİ Klaksvik ile karşı karşıya gelecek. Peki, Kİ Klaksvik Olimpija Ljubljana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Kİ Klaksvik Olimpija Ljubljana maçı şifresiz canlı izleme detayları…Klaksvik - Olimpija Ljubljana maçı 26 Ekim Perşembe günü TSİ 19.45'te başlayacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.19.45 Lille (Fransa) - Slovan Bratislava (Slovakya)19.45 Kİ Klaksvik (Faroe Adaları) - Olimpija Ljubljana (Slovenya)19.45 Gent (Belçika) - Breidablik (İzlanda)19.45 Ballkani (Kosova) - Astana (Kazakistan)19.45 Lugano (İsviçre) - Club Brugge (Belçika)19.45 AZ Alkmaar (Hollanda) - Aston Villa (İngiltere)19.45 Fenerbahçe - Ludogorets (Bulgaristan)22.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Viktoria Plzen (Çekya)22.00 Bodo/Glimt (Norveç) - Beşiktaş22.00 Zrinjski (Bosna Hersek) - Legia Varşova (Polonya)22.00 Genk (Belçika) - Ferencvaros (Macaristan)22.00 Fiorentina (İtalya) - Cukaricki (Sırbistan)22.00 Eintracht Frankfurt (Almanya) - HJK (Finlandiya)22.00 Aberdeen (İskoçya) - PAOK (Yunanistan)22.00 Spartak Trnava (Slovakya) - Nordsjaelland (Danimarka)