Klaksvik Olimpija Ljubljana Canlı İzle Şifresiz Exxen Spor İzle | Klaksvik Olimpija Ljubljana Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

UEFA Konferans Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı yaşanıyor. Olimpija Ljubljana, deplasmanda Kİ Klaksvik ile karşı karşıya gelecek. Peki, Kİ Klaksvik Olimpija Ljubljana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Kİ Klaksvik Olimpija Ljubljana maçı şifresiz canlı izleme detayları…
Kİ KLAKSVİK – OLİMPİJA LJUBLJANA MAÇI CANLI İZLE ŞİFRESİZ KLAKSVIK - OLIMPIJA LJUBLJANA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Klaksvik - Olimpija Ljubljana maçı 26 Ekim Perşembe günü TSİ 19.45'te başlayacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor. EXXEN SPOR CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında üçüncü hafta maçlarının programı şöyle:
19.45 Lille (Fransa) - Slovan Bratislava (Slovakya)
19.45 Kİ Klaksvik (Faroe Adaları) - Olimpija Ljubljana (Slovenya)
19.45 Gent (Belçika) - Breidablik (İzlanda)
19.45 Ballkani (Kosova) - Astana (Kazakistan)
19.45 Lugano (İsviçre) - Club Brugge (Belçika)
19.45 AZ Alkmaar (Hollanda) - Aston Villa (İngiltere)
19.45 Fenerbahçe - Ludogorets (Bulgaristan)
22.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Viktoria Plzen (Çekya)
22.00 Bodo/Glimt (Norveç) - Beşiktaş
22.00 Zrinjski (Bosna Hersek) - Legia Varşova (Polonya)
22.00 Genk (Belçika) - Ferencvaros (Macaristan)
22.00 Fiorentina (İtalya) - Cukaricki (Sırbistan)
22.00 Eintracht Frankfurt (Almanya) - HJK (Finlandiya)
22.00 Aberdeen (İskoçya) - PAOK (Yunanistan)
22.00 Spartak Trnava (Slovakya) - Nordsjaelland (Danimarka)
Haber ile daha fazlasına ulaşın: