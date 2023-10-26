Haber Tarihi: 26 Ekim 2023 17:43 - Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2023 17:43

Klaksvik Olimpija Ljubljana Canlı İzle Şifresiz Exxen Spor İzle | Klaksvik Olimpija Ljubljana Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

Kİ Klaksvik Olimpija Ljubljana maçı canlı izle şifresiz Exxen Spor izle | Kİ Klaksvik Olimpija Ljubljana maçı kaçak olarak Taraftarium24 veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Klaksvik ile Olimpija Ljubljana karşı karşıya gelecek. Şifresiz olarak Exxen Spor canlı izlenebilecek olan Kİ Klaksvik Olimpija Ljubljana maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Kİ Klaksvik Olimpija Ljubljana maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Kİ Klaksvik Olimpija Ljubljana maçı canlı izleme detayları

Klaksvik Olimpija Ljubljana Canlı İzle Şifresiz Exxen Spor İzle | Klaksvik Olimpija Ljubljana Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?
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UEFA Konferans Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı yaşanıyor. Olimpija Ljubljana, deplasmanda Kİ Klaksvik ile karşı karşıya gelecek. Peki, Kİ Klaksvik Olimpija Ljubljana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Kİ Klaksvik Olimpija Ljubljana maçı şifresiz canlı izleme detayları…
Kİ KLAKSVİK – OLİMPİJA LJUBLJANA MAÇI CANLI İZLE ŞİFRESİZ



KLAKSVIK - OLIMPIJA LJUBLJANA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Klaksvik - Olimpija Ljubljana maçı 26 Ekim Perşembe günü TSİ 19.45'te başlayacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında üçüncü hafta maçlarının programı şöyle:


19.45 Lille (Fransa) - Slovan Bratislava (Slovakya)

19.45 Kİ Klaksvik (Faroe Adaları) - Olimpija Ljubljana (Slovenya)

19.45 Gent (Belçika) - Breidablik (İzlanda)

19.45 Ballkani (Kosova) - Astana (Kazakistan)

19.45 Lugano (İsviçre) - Club Brugge (Belçika)

19.45 AZ Alkmaar (Hollanda) - Aston Villa (İngiltere)



19.45 Fenerbahçe - Ludogorets (Bulgaristan)

22.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Viktoria Plzen (Çekya)

22.00 Bodo/Glimt (Norveç) - Beşiktaş

22.00 Zrinjski (Bosna Hersek) - Legia Varşova (Polonya)

22.00 Genk (Belçika) - Ferencvaros (Macaristan)

22.00 Fiorentina (İtalya) - Cukaricki (Sırbistan)

22.00 Eintracht Frankfurt (Almanya) - HJK (Finlandiya)

22.00 Aberdeen (İskoçya) - PAOK (Yunanistan)

22.00 Spartak Trnava (Slovakya) - Nordsjaelland (Danimarka)

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
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