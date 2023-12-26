Haber Tarihi: 26 Aralık 2023 17:53 - Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2023 17:53

Kızıl Goncalar oyuncuları: Fox Tv Kızıl Goncalar dizisi konusu nedir?

Kızıl Goncalar oyuncuları: Fox Tv Kızıl Goncalar dizisi konusu nedir? Kızıl Goncalar dizisi ilk bölümüyle FOX TV ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Dizi; inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen "evlat" söz konusu olduğunda anneliğin/babalığın birleştirici gücüne dikkat çekiyor. Televizyon izleyicileri için "Kızıl Goncalar konusu nedir, uyarlama mı, gerçek hikaye mi?" sorularının yanıtlarını bir araya getirdik. Peki, Kızıl Goncalar konusu nedir, oyuncuları kimler? Kızıl Goncalar nerede çekiliyor? İşte, Kızıl Goncalar dizisi yorumları...

Kızıl Goncalar oyuncuları: Fox Tv Kızıl Goncalar dizisi konusu nedir?
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Yönetmen koltuğunda Ömür Atay'ın oturduğu, senaryosunu Necati Şahin'in kaleme aldığı Kızıl Goncalar dizisi 18 Aralık Pazartesi günü ekran macerasına başladı. Tanıtımları sosyal medyaya da konu olan Kızıl Goncalar'ın kadrosu ve konusuna ilişkin ayrıntılar ilk bölümde ortaya çıkacak. Peki, Kızıl Goncalar konusu nedir, oyuncuları kimler?

KIZIL GONCALAR DİZİSİ OYUNCULARI

Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Özcan Deniz ve Özgü Namal'a ek olarak Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı, Hazal Türesan, Mert Turak, Selen Öztürk, Şerif Erol, Duygu Sarışın, Tuğrul Tülek, Yakup Turgut, Sitare Akbaş, Mina Demirtaş, Esma Yılmaz, Zehra Kelleci, Tuana Gizem Uzunlar gibi birbirinden başarılı isimler bulunmaktadır.

KIZIL GONCALAR DİZİSİ KONUSU NEDİR?

"Kızıl Goncalar" dizisi, başrollerini Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın paylaştığı bir Türk televizyon dizisidir. Dizi, seküler bir Atatürkçü olan Levent (Özcan Deniz) ile mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem'in (Özgü Namal) kaderlerinin kesişmesini konu alır. İnanç ve fikir ayrılıklarına rağmen, evlat kavramının ön plana çıktığı bir hikayede, anneliğin ve babalığın birleştirici gücü vurgulanmaktadır.

KIZIL GONCALAR DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizi, İstanbul ve Van gibi farklı şehirlerde çekilmektedir. İlk sahneleri Van'da çekilen dizinin çekimleri daha sonra İstanbul'da devam etmektedir. "Kızıl Goncalar"ın konusu, toplumsal ve kültürel farklılıkları ele alarak izleyicilere duygusal ve düşündürücü bir deneyim sunmayı amaçlamaktadır.
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