Kızıl Goncalar oyuncuları: Fox Tv Kızıl Goncalar dizisi konusu nedir?

"Kızıl Goncalar" dizisi, başrollerini Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın paylaştığı bir Türk televizyon dizisidir. Dizi, seküler bir Atatürkçü olan Levent (Özcan Deniz) ile mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem'in (Özgü Namal) kaderlerinin kesişmesini konu alır. İnanç ve fikir ayrılıklarına rağmen, evlat kavramının ön plana çıktığı bir hikayede, anneliğin ve babalığın birleştirici gücü vurgulanmaktadır.

Dizi, İstanbul ve Van gibi farklı şehirlerde çekilmektedir. İlk sahneleri Van'da çekilen dizinin çekimleri daha sonra İstanbul'da devam etmektedir. "Kızıl Goncalar"ın konusu, toplumsal ve kültürel farklılıkları ele alarak izleyicilere duygusal ve düşündürücü bir deneyim sunmayı amaçlamaktadır.