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"Kings, Bagley karşılığında bir ilk tur Draft hakkı istiyor" iddiası

Sacramento Kings'in, genç oyuncusu Marvin Bagley karşılığında bir "birinci tur Draft hakkı" istediği iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Sacramento Kings'in, genç oyuncusu Marvin Bagley karşılığında bir "birinci tur Draft hakkı" istediği iddia edildi.

Bu sezon Kings için sadece bir kez forma giyen Bagley hakkında, takas söylentileri çıkmaya devam ediyor.

NBA Analysis Network'ten Brett Siegel, Bagley'nin durumuyla ilgili bir güncelleme paylaştı ve Kings'in kendisi için bir ilk tur Draft seçimi talep ettiğini doğruladı:

"Sacramento Kings, Marvin Bagley III'ü hala takas etmekle ilgilense de, bunun karşılığında ister genç bir yetenek olsun, ister yakın gelecekteki bir ilk Draft seçimi olsun, ilk turda yer alacak değerde bir oyuncu arayışında. Yakın süreçte bir takas yok, ancak Bagley'yle ilgilenen birkaç takım var."

NBA'deki dördüncü sezonunda şu ana dek sakatlıklarla dolu bir kariyer geçirmiş olan Bagley, ilk üç yılında toplam 118 maçta forma giyebilmişti.

Bu yıl sezon başında sağlıklı ve dakikalarını kazanmaya hazır olan Bagley'ye, Kings tarafından normal sezon başlamadan önce bench oyuncusu rolü verilmişti.


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