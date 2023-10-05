Haber Tarihi: 05 Ekim 2023 15:49 - Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2023 15:49

Kİ Klaksvik - Lille Maçı Canlı İzle Şifresiz Exxen İzle

Kİ Klaksvik Lille maçı canlı izle şifresiz Exxen Spor izle | Kİ Klaksvik Lille maçı kaçak olarak Taraftarium24 veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Kİ Klaksvik, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ikinci maçında Lille ile karşılaşacak. Şifresiz olarak Exxen Spor'da canlı izlenebilecek olan Kİ Klaksvik Lille maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Kİ Klaksvik Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Kİ Klaksvik Lille maçı canlı izleme detayları

Kİ Klaksvik - Lille Maçı Canlı İzle Şifresiz Exxen İzle
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ikinci  hafta heyecanı yaşanıyor. Kİ Klaksvik Lille ile karşı karşıya geliyor. Peki, Kİ Klaksvik Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Kİ Klaksvik Lille maçı Exxen ekranlarında canlı yayınlanacak.
Kİ KLAKSVİK – LİLLE MAÇI CANLI İZLE ŞİFRESİZ

Kİ KLAKSVİK – LİLLE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Olimpija Ljubljana Slovan Bratislava maçı bugün TSI 19:45'te başlayacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında ikinci hafta maçlarının programı şöyle:

17.30 Astana (Kazakistan)-Viktoria Plzen (Çekya)

19.45 Olimpija Ljubljana (Slovenya)-Slovan Bratislava (Slovakya)

19.45 Kİ Klaksvik (Faroe Adaları)-Lille (Fransa)

19.45 Breidablik (İzlanda)-Zorya Luhansk (Ukrayna)

19.45 Gent (Belçika)-Maccabi Tel Aviv (İsrail)


19.45 Ballkani (Kosova)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

19.45 Bodo/Glimt (Norveç)-Club Brugge (Belçika)

19.45 Beşiktaş-Lugano (İsviçre)

22.00 AZ Alkmaar (Hollanda)-Legia Varşova (Polonya)

22.00 Aston Villa (İngiltere)-Zrinjski (Bosna Hersek)

22.00 Fiorentina (İtalya)-Ferencvaros (Macaristan)

22.00 Cukaricki (Sırbistan)-Genk (Belçika)

22.00 PAOK (Yunanistan)-Eintracht Frankfurt (Almanya)

22.00 Aberdeen (İskoçya)-HJK (Finlandiya)

22.00 Nordsjaelland (Danimarka)-Ludogorets (Bulgaristan)

22.00 Spartak Trnava (Slovakya)-Fenerbahçe

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