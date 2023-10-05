Kİ Klaksvik - Lille Maçı Canlı İzle Şifresiz Exxen İzle

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ikinci hafta heyecanı yaşanıyor. Kİ Klaksvik Lille ile karşı karşıya geliyor. Peki, Kİ Klaksvik Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Kİ Klaksvik Lille maçı Exxen ekranlarında canlı yayınlanacak.
Kİ KLAKSVİK – LİLLE MAÇI CANLI İZLE ŞİFRESİZKİ KLAKSVİK – LİLLE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Olimpija Ljubljana Slovan Bratislava maçı bugün TSI 19:45'te başlayacak.UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında ikinci hafta maçlarının programı şöyle:
17.30 Astana (Kazakistan)-Viktoria Plzen (Çekya)
19.45 Olimpija Ljubljana (Slovenya)-Slovan Bratislava (Slovakya)
19.45 Kİ Klaksvik (Faroe Adaları)-Lille (Fransa)
19.45 Breidablik (İzlanda)-Zorya Luhansk (Ukrayna)
19.45 Gent (Belçika)-Maccabi Tel Aviv (İsrail)
19.45 Ballkani (Kosova)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
19.45 Bodo/Glimt (Norveç)-Club Brugge (Belçika)
19.45 Beşiktaş-Lugano (İsviçre)
22.00 AZ Alkmaar (Hollanda)-Legia Varşova (Polonya)
22.00 Aston Villa (İngiltere)-Zrinjski (Bosna Hersek)
22.00 Fiorentina (İtalya)-Ferencvaros (Macaristan)
22.00 Cukaricki (Sırbistan)-Genk (Belçika)
22.00 PAOK (Yunanistan)-Eintracht Frankfurt (Almanya)
22.00 Aberdeen (İskoçya)-HJK (Finlandiya)
22.00 Nordsjaelland (Danimarka)-Ludogorets (Bulgaristan)
22.00 Spartak Trnava (Slovakya)-Fenerbahçe
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