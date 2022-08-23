Kevin Durant, Brooklyn Nets'te kalıyor

Brooklyn Nets, Kevin Durant'in takımda kalacağını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Kevin Durant, Brooklyn Nets'te kalıyor
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23 Ağustos 2022 18:34
Kevin Durant, Brooklyn Nets yönetimi ile yaptığı toplantıda takas talebini geri çekti. Brooklyn Nets de yıldız ismin takımda kalacağını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Durant ile Los Angeles'te pazartesi günü yapılan görüşmenin ardından birlikteliğin devam etme kararı alındığı belirtildi.

Brooklyn Nets ayrıca, tek hedef olan şampiyonluk için kulübün sadece basketbola odaklandığını duyurdu.

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