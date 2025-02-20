Kerimcan Durmaz tahliye oldu mu, serbest bırakıldı mı?

Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında hakkında tutuklu yargılama kararı verilen Kerimcan Durmaz bugün hakim karşısına çıktı. Yasa dışı bahsin reklamını yapmak suçundan tutuklu bulunan Durmaz tahliye edildi.*** Sabit ihtimalli ganyanda, %50'ye varan ek KAZANÇ! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<
KERİMCAN DURMAZ TAHLİYE EDİLDİ
Yasa dışı bahsi övmek ve teşvik etmek suçlamasıyla yargılanan Kerimcan Durmaz, 8 Ocak'tan beri tutuklu bulunuyordu. Durmaz hakkında tahliye kararı verildi.
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