Haber Tarihi: 20 Şubat 2025 14:59 - Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2025 14:59

Kerimcan Durmaz tahliye oldu mu, serbest bırakıldı mı?

8 Ocak'ta tutuklanan Kerimcan Durmaz, bugün hakim karşısına çıktı. Peki, Kerimcan Durmaz tahliye oldu mu, serbest bırakıldı mı?

Kerimcan Durmaz tahliye oldu mu, serbest bırakıldı mı?
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Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında hakkında tutuklu yargılama kararı verilen Kerimcan Durmaz bugün hakim karşısına çıktı. Yasa dışı bahsin reklamını yapmak suçundan tutuklu bulunan Durmaz tahliye edildi.

KERİMCAN DURMAZ TAHLİYE EDİLDİ

Yasa dışı bahsi övmek ve teşvik etmek suçlamasıyla yargılanan Kerimcan Durmaz, 8 Ocak'tan beri tutuklu bulunuyordu. Durmaz hakkında tahliye kararı verildi.
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