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Kent Bazemore, ilk takımı Warriors'a döndü!

The Athletic'den Shams Charania ile konuşan menajerine göre Kent Bazemore, Golden State Warriors ile tek yıllık bir sözleşme yapma konusunda anlaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
The Athletic'den Shams Charania ile konuşan menajerine göre Kent Bazemore, Golden State Warriors ile tek yıllık bir sözleşme yapma konusunda anlaştı.

The Athletic'den Anthony Slater'a göre 31 yaşındaki oyuncu, bu anlaşmadan 2.3 milyon dolar kazanacak.

Bazemore, 2019-20 sezonunda Portland Trail Blazers ve Sacramento Kings'te oynamıştı. Ocak ayında beş oyunculu bir takasın parçası olarak Kings'e katılan Bazemore, Sacramento ile oynadığı 25 maçta 10.3 sayı ve 4.9 ribaund ortalamaları tuttururken, üçlük çizgisi gerisinden %38.4 şut isabetiyle oynamıştı.

Bu anlaşmayla Bazemore, 2012'de NBA kariyerine başladığı Golden State'e geri dönmüş oldu. Kadrosunu doldurmaya devam eden Warriors için önümüzdeki sezon kanat rotasyonunda önemli bir parça olması bekleniyor.


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