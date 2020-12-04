Kenan Karaman için Başakşehir ve Galatasaray iddiası

Fortuna Düsseldorf forması giyen Milli futbolcu Kenan Karaman'la ilgili önemli bir iddia geldi.



Alman basınına göre milli futbolcuyu iki Türk takımı istiyor. Bu takımların Başakşehir ve Galatasaray olduğu belirtiliyor. Kenan yaptığı açıklamada, "Türkiye'ye gelmek isterim" demişti.



SEZON SONU BİTİYOR



Kenan Karaman'ın mukavelesi sezon sonunda bitiyor. Eğer Almanlar bu transfere devre arasında onay vermezse, herhangi bir kulüp oyuncuyu sezon sonunda bonservis bedeli ödemeden renklerine bağlayabilecek.



SON ÜÇ MAÇTA BOŞU YOK



Kenan Karaman A Milli Takımımızın UEFA Uluslar Ligi'nde oynadığı son üç maçta Rusya'ya hem deplasmanda hem de İstanbul'da gol atarken, Sırbistan karşılaşmasında asist yaptı. Kenan'ın Düsseldorf'ta da bu sezon iki golü var.







