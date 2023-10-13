Kedicik belgeseli kaldırıldı mı? Kedicik belgeseli izle

Geçtiğimiz günlerde yayımlanan "Kedicik" belgeseli gündemdeki yerini koruyor. Belgesel, bir anda dikkatleri üzerine çekerken, Adnan Oktar'ın zorbalıklarına uğrayan kadınlar da yaşadıklarını anlatmıştı. Kedicik belgeseli gündemdeki yerini korurken, İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) belgesele telif attı. Peki, Kedicik belgeseli kaldırıldı mı?Kedicik belgeseli gündemdeki yerini korurken, İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) belgesele telif hakkı nedeniyle yayından kaldırma talebi gönderdiği ortaya çıktı.Belgeseli izlemek isteyenler önce, "Bu video, İhlas Haber Ajansı tarafından gerçekleştirilen bir telif hakkı hak talebi nedeniyle artık kullanılamıyor" yazısıyla karşılaştı.Video daha sonra yayından kaldırıldı.140 Journos tarafından Youtube'da yayınlanan Adnan Oktar Kedicik Belgeseli paylaşımında şunlar yer alıyor; "Mehdilik iddiası ve tuhaf bir islam yorumuyla dünyanın en sıradışı suç örgütlerinden biri… Mehdinin zuhûr alameti olan 100 bin bakireye ulaşmak için kurulmuş acımasız bir sistem… Başta genç kızlar olmak üzere binlerce insanın hayatını altüst eden Adnan Oktar'ın, 40 yılın sonunda güç bela çökertilen örgütünün sırları ilk kez ortaya dökülüyor. İşte, dalga geçtiğimiz kediciklerin hikayesi. İçerik Adnan Oktar silahlı suç örgütü davası gerekçeli kararına dayanmaktadır."Adnan Oktar kaç sene ceza aldı merak eden vatandaşlar için hemen belirtelim ki silahlı suç örgütüne yönelik davada verilen karar istinaf tarafından usulden bozuldu. 72'si tutuklu 215 sanığın yeniden yargılandığı dava 16 Kasım 2022'de karara bğlandı. Mahkeme sanık Adnan Oktar'ı "örgüt yöneticiliği", "cinsel istismar", "eğitim hakkının engellenmesi", "eziyet", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" ve "kişisel verilerin kaydedilmesi" suçlarından toplamda 891 yıl hapisle cezalandırdı. Heyet ayrıca Adnan Oktar'ı yönetici konumunda bulunduğu için diğer sanıkların suçlarından da sorumlu tuttu. Diğer sanıkların cezalarıyla birlikte Adnan Oktar'a toplamda 8 bin 658 yıl hapse mahkum edildi.Mahkeme, örgüt elebaşı oldukları iddiasıyla yargılanan sanıklar A.B., A.A., A.H.B., B.Y., U.D.Ü., Y.S., M.B., S.H.T., T.Y., H.H.M., İ.T., M.N.O., F.C.E. benzer suçlardan ayrı ayrı 8 bin 658 yıl hapis cezası verdi. 106 sanığı "örgüt üyeliği" suçundan 4 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptıran mahkeme, 8 sanığı "örgüte üye olmamakla birlikte yardım" suçundan 3'er yıl hapisle cezası verdi. Heyet, haklarında etkin pişmanlık hükümleri uyguladığı 16 sanığa ise çeşitli hapis cezaları verdi. 67 sanık da benzer suçlardan değişen sürelerde hapis cezası aldı. Mahkeme ayrıca, sanık Mert S.'yi "örgüt üyeliği", "cinsel istismar", "cinsel saldırı", "görevini yaptırmamak için direnme" ve iki polis memuruna karşı "öldürmeye teşebbüs" suçundan 152 yıl 5 ay hapisle cezalandırdı.