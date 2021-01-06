Kayserispor'da Alper Kelkitli: 'Lige tekrar tutunmuş olduk'

Hes Kablo Kayserispor Antrenörü Alper Kelkitli, Denizlispor karşısında elde ettikleri galibiyetin kendileri için kritik olduğuna dikkati çekti.



Müsabaka öncesi, kısa süredir takımın başında bulundukları ve sadece mental olarak oyunculara destek verdiklerini söylediklerini aktaran Kelkitli, "Ancak bu iki günlük süreç gerçekten çok yoğun geçti. Ekipte bulunan Uğur Kulaksız ve diğer arkadaşlarla gerçekten önemli şeyler yaptık. Denizlispor'u çok iyi analiz ettik. Oyuncularımız çok iyi mücadele örneği gösterdiler. İyi savaştılar ve bu müsabakayı kazandık." ifadelerini kullandı.



Kazandıkları 3 puanın çok önemli olduğunu belirten Kelkitli, "Bu 3 puanla lige tekrar tutunmuş olduk. Galibiyeti, bize güvenen ve takımı bizlere emanet eden Berna Gözbaşı başkanımıza armağan ediyorum. Gerçekten kendisi çok değerli. Gecesini gündüzünü bu takım için harcıyor. Gerçekten o da bu 3 puanı hak etti. Ona çok teşekkür ediyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.











