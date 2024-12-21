Kayserispor-Galatasaray maçı kadrosu ve muhtemel 11'ler

Trendyol Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray, Kayserispor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. RHG Enerjitürk Enerji Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşma beIN SPORTS ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.



Galatasaray Süper Lig'de geride kalan 16 haftada topladığı 41 puanla lider durumda yer alırken, Kayserispor se 15 puanla ligde 16. basamakta bulunuyor.



Kayserispor - Galatasaray maç kadrosu ve muhtemel 11



Kayserispor: Onurcan, Gökhan, Attamah, Jeanvier, Carole, Boa Morte, Baran, Bourabia, Karimi, Hasan, Bahoken



Galatasaray: Muslera, Jelert, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış Alper, Mertens, Yunus, Osimhen



Galatasaray 5-2 önde



İki takımın oynadığı son 10 maçın 5'ini Galatasaray kazandı. Kayserispor 2 mücadelede sahadan galibiyetle ayrılırken 3 maç berabere sonuçlandı.

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