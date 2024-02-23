Kayserili Umut'un hayalleri gerçek oldu

Kayseri'de, İkbal ve İzzet Kuzuluk çiftinin 2 çocuğundan biri olan Şerafettin Umut Kuzuluk'a 5 aylıkken kronik böbrek yetmezliği teşhisi konuldu.



ERÜ'de 15 yıl boyunca nefroloji takibi yapılarak ilaç tedavisi alan Kuzuluk'un böbrekleri tamamen kullanılamaz hale geldi. Diyaliz makinesine bağlanma riski taşıyan Umut Kuzuluk'a annesi İkbal Kuzuluk'un böbreği uygun bulunarak, 1 hafta önce nakledildi. Başarılı geçen operasyon sonrası Umut Kuzuluk'un hastanedeki tedavisi sürerken, anne Kuzuluk taburcu edildi.



CARDOSO İLE BULUŞMAK İSTEDİ



Şerafettin Umut Kuzuluk DHA'ya yaptığı açıklamada, "Böbrek nakli oldum. Süreç iyi geçti, ameliyatta hiçbir sıkıntım olmadı. Tutkun hocama ve bütün hocalara teşekkür ederim. Böbreğini verdiği için anneme çok teşekkür ediyorum. Kayserisporluyum ve bu şehrin plakasını temsil eden 38'inci nakili olduğum için mutluyum. Kayserispor'a başarılar dilerim. En büyük hayalim Kayserispor futbolcusu Miguel Cardoso'yla görüşmek. 38'inci nakli Cardoso'yla beraber kutlamak isterim" dedi.



HAYALİNE KAVUŞTU



DHA'nın gündeme getirmesinin ardından Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'nın talimatı ile Şerafettin Umut Kuzuluk ile hayalini kurduğu Miguel Cardoso kulüp tesislerinde bir araya geldi. Hayaline kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyleyen Kuzuluk, "Her şey için başkanlara çok teşekkür ediyorum. Hayalimi gerçekleştirdikleri için herkese teşekkür ediyorum" dedi.



CARDOSO: BÜYÜK BİR SAVAŞÇI



Kayserispor'un Portekizli futbolcusu Miguel Cardoso ise yaptığı açıklamada, "Benim için büyük bir memnuniyet, çok mutlu oldum. Kendisi gerçekten büyük bir savaşçı. Kendisine hayatının geri kalan kısmında acil şifalar diliyorum. En kısa zamanda umarım iyileşir ve savaşçı hali ile hayatına devam eder" şeklinde konuştu.



Ali Çamlı ise "Bizim burada yapmak istediğimiz şey 'umutların' hayallerini gerçekleştirmek. Önce Tıp Fakültemizin değerli dekanına göstermiş olduğu hassasiyet ve duyarlılık için çok teşekkür ediyorum. Onlar bu ameliyatı gerçekleştirdiler. Nice umutlara, 'umut' oluyorlar. Onları tebrik ediyorum. Allah var etsin. Yapmış oldukları meslek çok onurlu bir meslek" diye konuştu.



Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Alper Kemaloğlu ise "Ülkemizde 24 bin hasta nakil bekliyor. Böbrek vericisi bulmakta çok zorlanıyoruz. Biz bu etkinlikleri, bu noktadaki duyarlıkları artırmak için yapıyoruz. Geçen hafta 38'inci organ naklimizi gerçekleştirdik. Umut, hepimize 'umut' olsun diye de onun bir hayali vardı. O hayali Kaysersipor'a gelip, Cardoso ile buluşmaktı. Bu noktada Ali başkan ile istişare ettik. O da bizi kırmadı" dedi. Program sonunda Kuzuluk'a, Kayserisporlu futbolcular tarafından imzalı Cardoso forması hediye edildi.





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