Kawhi, Kaliforniya'da ev satın aldı!

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Toronto Raptors yıldızı Kawhi Leonard'ın, Kaliforniya eyaletinin San Diego şehrinde bulunan Rancho Santa Fe bölgesinde 13.000 metrekarelik, 13 milyon dolarlık bir ev satın aldığı bildirildi.Satın alma işleminin, Leonard'ı yönetici olarak listeleyen kurumsal bir kuruluş aracılığıyla yapıldığı söylendi. Evde 7 yatak odası ve 10.5 banyo bulunduğu belirtildi (Bir tane küçük tuvalet).Kawhi'ın bu hamlesinin, kendisi ile daha önce adı geçen LA Clippers'a bu yaz gitme ihtimalini güçlendirdiğine dair iddialar çıksa da, evin bulunduğu yerin, Clippers'ın antrenman tesisine uzaklığının neredeyse 3 saat olduğu ve bu yüzden bu ihtimalin pek güçlü olmadığı da yazılanlar arasındaydı.Leonard, San Diego Eyalet Üniversitesi'ne gitmişti.