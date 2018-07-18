Kawhi fiziksel testi geçti, fakat ABD Milli takım kampında olmayacak

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Kawhi Leonard'ın, Toronto Raptors'daki fiziksel testinden geçtiği ve San Antonio Spurs ile yapılan takasın böylece resmi olduğu açıklandı.Leonard'la Raptors'a gönderilen Danny Green ve yeni Spur DeMar DeRozan'ın da fiziksel testlerini geçtikleri eklendi.Green, Salı günü bir podcast'de kasığındaki yırtıklarla uğraştığını açıklamıştı.Oyuncuların takımlarına rapor vermeleri ve fiziksel geçmeleri için bir haftası bulunuyordu.Kawhi son olarak 13 Ocak'ta oynamıştı. Kuadriseps sakatlığınından iyileşmek için sezonun geri kalanında oturmuş San Antonio için yalnızca dokuz maçta forma giymişti.Spurs doktorları Leonard'ın tekrar oynamasına izin vermişti, fakat kendisi başka opsiyonları inceleyip geri dönmedi ve takası sonrası sağlığı bir soru işareti haline gelmişti.Bununla birlikte kaynaklar, ESPN'den Chris Haynes'e, Kawhi'ın gelecek hafta Las Vegas'ta düzenlenecek ABD Milli Takımının mini kampına katılmayacağını da iletti. ABD Milli Takımının koçu, Kawhi'ın eski koçu Gregg Popovich. Toronto anlaşmasından önce, kaynaklar, Kawhi'ın potansiyel takas ortaklarına son durumunu göstermek adına ciddi bir şekilde katılmayı düşündüğünü söylemişti.