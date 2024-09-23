Askere alınacak kişiler, Kasım ayı celbinin ne zaman açıklanacağına odaklandı. Yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsünde bulunan yükümlüler, vatani görevini yerine getirmek için Kasım ayı celp dönemine dair ayrıntıları öğrenmek istiyor. Peki "Kasım celbi ne zaman açıklanacak 2024?" İşte ayrıntılar…

Kasım 2024 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yükümlüler, 31 Ağustos 2024 tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmet tercihi ile celp tercihini e-Devlet sistemi üzerinden ya da en yakın askerlik şubesine gidip, müracaat ederek de yaptırabilirler.

Yoklamasını yaptıranlar ancak askerlik hizmet tercihi ile celp tercihini yapmayanlar, ertelemesi sona erenler ile dövizle/bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar, mevcut bilgilerine göre Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate alınarak sınıflandırma işlemine tabi tutulacaktır.

Seçim ve sınıflandırma sonuçları 31 Ekim 2024 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dâhil olmak üzere yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edileceklerdir.

Sevk Tarihleri

Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1'inci Grup); 14 Kasım 2024

Er (2'nci Grup); 12 Aralık 2024

Er (3'üncü Grup); 09 Ocak 2025

Askere gidecek kişiler, sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten ya da askerlik şubesinden alabilirler.