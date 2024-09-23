Haber Tarihi: 23 Eylül 2024 18:44 - Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2024 18:44

Kasım celbi ne zaman açıklanacak? 2024

Askere gidecek vatandaşlar önümüzdeki celp dönemi merak ediliyor. Kasım ayında milyonlarca kişi vatani görevini ifa etmek üzere askere alınacak. Milyonarca asker adayı "Kasım celbi ne zaman açıklanacak 2024?" sorusuna dair yanıtları aramaya başladı. Peki "Kasım celbi ne zaman açıklanacak 2024?" İşte detaylar!

Kasım celbi ne zaman açıklanacak? 2024
Abone Ol
Askere alınacak kişiler, Kasım ayı celbinin ne zaman açıklanacağına odaklandı. Yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsünde bulunan yükümlüler, vatani görevini yerine getirmek için Kasım ayı celp dönemine dair ayrıntıları öğrenmek istiyor. Peki "Kasım celbi ne zaman açıklanacak 2024?" İşte ayrıntılar…

KASIM CELBİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2024?

Kasım 2024 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yükümlüler, 31 Ağustos 2024 tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmet tercihi ile celp tercihini e-Devlet sistemi üzerinden ya da en yakın askerlik şubesine gidip, müracaat ederek de yaptırabilirler.

Yoklamasını yaptıranlar ancak askerlik hizmet tercihi ile celp tercihini yapmayanlar, ertelemesi sona erenler ile dövizle/bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar, mevcut bilgilerine göre Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate alınarak sınıflandırma işlemine tabi tutulacaktır.

KASIM CELBİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2024?

Seçim ve sınıflandırma sonuçları 31 Ekim 2024 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dâhil olmak üzere yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edileceklerdir.

Sevk Tarihleri

Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1'inci Grup); 14 Kasım 2024

Er (2'nci Grup); 12 Aralık 2024

Er (3'üncü Grup); 09 Ocak 2025

Askere gidecek kişiler, sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten ya da askerlik şubesinden alabilirler.


Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Ballon d'Or Vinicius'a gidiyor iddiası! Real Madrid Ballon d'Or Vinicius'a gidiyor iddiası!
Kerem'den mesaj: 'İyiyim' Futbol Kerem'den mesaj: "İyiyim"
Atılay Canel: ''Hakkımız olan galibiyeti aldık'' Spor Toto 1. Lig Atılay Canel: ''Hakkımız olan galibiyeti aldık''
Erkan Sözeri: ''Önümüzdeki maçlara bakacağız'' Fatih Karagümrük Erkan Sözeri: ''Önümüzdeki maçlara bakacağız''
Partizan'da takıma saldırı: Stanojevic yaralandı! Dünya Futbolu Partizan'da takıma saldırı: Stanojevic yaralandı!
Real Betis, evinde Mallorca'ya yenildi Real Betis Real Betis, evinde Mallorca'ya yenildi
Serhat Sütlü: 'Rakibimizin oyununa karşılık veremedik' Mondihome Kayserispor Serhat Sütlü: "Rakibimizin oyununa karşılık veremedik"
Memik Yılmaz: 'İyi mücadele ettik' Gaziantep FK Memik Yılmaz: "İyi mücadele ettik"
Stoilov: 'Final paslarında daha iyi olmalıyız' Göztepe Stoilov: "Final paslarında daha iyi olmalıyız"
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Ndombele, Fransa'da gündem oldu
2
Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'a uyarı
3
Galatasaray'dan Osimhen açıklaması
4
Guardiola'yı yıkan haber: Rodri
5
Barcelona'da yeni kaleci kararı!
6
Aziz Yıldırım'dan flaş açıklama!
7
Fatih Altaylı: "Harcadığın 500 milyon dolara yazık"

SON HABERLER

yukarı ok