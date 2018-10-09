Karşıyaka, kritik 3 maç oynayacak

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta oynadığı 6 maçta yalnız 1 galibiyet alarak düşme hattının tek basamak üzerinde kalan Karşıyaka, 9 gün içinde 3 çok önemli karşılaşmaya çıkacak.
Bu hafta cumartesi günü alt sıralardaki en yakın rakibi, 4 puanla düşme hattındaki Altındağ Belediyespor'u ağırlayacak 5 puanlı Karşıyaka, ardından 17 Ekim Çarşamba günü 11 puandaki zirve takipçisi Kızılcabölükspor'a konuk olacak. Yeşil-kırmızılı ekip, zorlu periyodu 22 Ekim Pazartesi günü evinde Osmaniyespor'la karşılaşarak tamamlayacak.
Öte yandan Onur'un cezasının bittiği Karşıyaka'da Mustafa Aşan'ın 4 maçlık cezası, ligin 2'nci haftasında Düzcespor sınavında köprücük kemiği kırılan Mustafa Değirmenci'nin ise sakatlığı sürüyor.
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Bu hafta cumartesi günü alt sıralardaki en yakın rakibi, 4 puanla düşme hattındaki Altındağ Belediyespor'u ağırlayacak 5 puanlı Karşıyaka, ardından 17 Ekim Çarşamba günü 11 puandaki zirve takipçisi Kızılcabölükspor'a konuk olacak. Yeşil-kırmızılı ekip, zorlu periyodu 22 Ekim Pazartesi günü evinde Osmaniyespor'la karşılaşarak tamamlayacak.
Öte yandan Onur'un cezasının bittiği Karşıyaka'da Mustafa Aşan'ın 4 maçlık cezası, ligin 2'nci haftasında Düzcespor sınavında köprücük kemiği kırılan Mustafa Değirmenci'nin ise sakatlığı sürüyor.
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