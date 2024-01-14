Haber Tarihi: 14 Ocak 2024 10:58 - Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2024 10:58

Kardeşlerim Şengül neden ayrıldı? Şengül Kardeşlerim dizisinden neden ayrıldı?

Kardeşlerim dizisinin son bölümünde Şengül karakterinin yer aldığı sahne izleyicileri şoke etti. Başrollerinde Celil Nalçakan, Cüneyt Mete, Simge Selçuk, Ahu Yağtu, Yiğit Koçak, Su Burcu Yazgı Coşkun'un yer aldığı dizinin final sahnesi izleyicileri ekran başına kilitledi. Atv ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisinde Fadik Sevin Atasoy'un canlandırdığı Şengül karakterinin akıbeti ekran karşısındaki izleyiciler tarafından merak ediliyorsu. Uzun bir süredir ortalıkta gözükmeyen Şengül dizinin 13 Ocak Cumartesi akşamı yayınlanan bölümünde ekranlara geldi. Dizinin son sahnesi ise beklenmedik bir sonuçla noktalandı. Kardeşlerim Şengül öldü mü, diziden ayrıldı mı? sorusu da dizinin takipçileri tarafından araştırılıyor. Peki, Fadik Sevin Atasoy Kardeşlerim dizisinden ayrıldı mı, neden ayrıldı? İşte detaylar...

Kardeşlerim Şengül neden ayrıldı? Şengül Kardeşlerim dizisinden neden ayrıldı?
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ATV'de her hafta pazar akşamı saat 20.00'de yayınlanan Kardeşlerim dizisinde Şengül karakteri kaza geçiriyor. Dizide Şengül karakterine hayat veren Fadik Sevin Atasoy'un akıbeti merak konusu oldu. Peki, Kardeşlerim Şengül öldü mü? Kardeşlerim Şengül diziden neden ayrılıyor? İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...

KARDEŞLERİM ŞENGÜL ÖLDÜ MÜ, DİZİDEN AYRILDI MI?

Kardeşlerim dizisinin 112. bölümünde Şengül'ün bir kaza sonucu hayatını kaybettiği ekrana geliyor. Böylece Şengül karakteri dizi kadrosundan ayrıldı.

KARDEŞLERİM'İN ŞENGÜL'Ü FADİK SEVİN ATASOY DİZİDEN NEDEN AYRILDI?

ATV'nin resmi sosyal medya hesabından "Sevgili İzleyicilerimiz, 4 sezondur yayın hayatına devam eden "Kardeşlerim" dizisinde, "Şengül" karakterini başarıyla canlandıran kıymetli oyuncumuz Fadik Sevin Atasoy, bir sağlık sorunu nedeniyle dizimize ara veriyor.

Sevgili Fadik'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, "Kardeşlerim" olarak her zaman yanında olduğumuzu bilmesini istiyoruz." ifadelerine yer verildi.

FADİK SEVİN ATASOY KİMDİR?

Atasoy, 1 Ekim 1975 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Kendisi gibi oyuncu olan babası Sönmez Atasoy Erzincanlı, annesi Emel Göksu Gürcü göçmenidir. Küçüklüğünden beri radyoda ve TRT'de birçok çocuk programında yer almıştır. Dört yaşındayken İzmir Devlet Tiyatrosu'nda anne ve babasının da oynadığı "Teneke" adlı oyunda rol aldı. Bu rolüyle Selçuk Tiyatro Festivali'nde En İyi Oyuncu Ödülü'nü aldı. Radyoya Çocuklarla Başbaşa adındaki bir çocuk programıyla başladı. Ekran karşısına ilk geçişi 1982'de yayınlanmaya başlayan Ahmet'in Günlüğü adındaki çocuk programındaki Meral rolüyle oldu. Sonralarda TRT'de bazı çocuk programlarında sunuculuk yaptı.

1998'de Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi mezun olan Fadik Sevin Atasoy, aynı üniversitede yüksek lisansını burslu olarak tamamladı. Devlet Tiyatroları'na girdi ve burada 6 yıl boyunca hizmet verdi. Ayrıca burada idarecilik de yaptı. 2000 yılında Antalya Devlet Tiyatrosu'nda kadrolu oyuncu olarak çalışmaya başladı. İngiltere, Fransa, Rusya ve Bulgaristan'da tiyatro üzerine eğitim aldı ve buralarda çalışmalar yaptı. İngilizce, İtalyanca, Almanca, Fransızca ve Bulgarca konuşabiliyor.

2000 yılından itibaren çeşitli dizi, film ve tiyatro oyunlarında oynamaya başlayan Atasoy, 2011 yılında babası Sönmez Atasoy'un ölümünden bir süre sonra Amerika'ya yerleşti. Orada, RedCase adında bir yapım şirketi kurdu, ardından yapım şirketi RedCase olan birçok ülkede oynadığı ve başarılar elde ettiği MUSE oyununu yazdı. Birkaç Hollywood projesinde de rol aldı. Hem dizi hem de filmlerdeki rollerinden birçok ödül elde etmiştir. İlk oynadığı dizi Rüya rolüyle oynadığı Bizim Evin Halleri dizisidir.
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