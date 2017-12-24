Kardemir Karabükspor-Trabzonspor maçı canlı SAAT kaçta hangi kanalda?

Kardemir Karabükspor-Trabzonspor maçının hangi kanalda yayınlanacağını öğrenmek isteyenler buraya... Süper Ligi'nin 17. haftasında Kardemir Karabükspor-Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Peki maç hangi kanaldan izlenebilir? İşte detaylar...

24 Aralık 2017 02:45
Kardemir Karabükspor-Trabzonspor maçı canlı SAAT kaçta hangi kanalda?
Kardemir Karabükspor-Trabzonspor maçının kanalı merak ediliyor. Süper Lig'de 17.haftada Kardemir Karabükspor-Trabzonspor maçı oynanacak. Maçın yayınlanacağı kanal açıklandı! Peki Kardemir Karabükspor-Trabzonspor maçı şifresiz izlenebilecek mi? İşte saati ve detayları...

KARABÜKSPOR-TRABZONSPOR MAÇININ YAYINLANACAĞI KANAL? Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 17. haftasında oynanacak Karabükspor-Trabzonspor maçı naklen yayınlanacak.

24 Aralık Pazar günü saat 14.00'te oynanacak maç, beIN Sports 1 ekranında canlı olarak yayınlanacak.

Karabükspor-Trabzonspor maçı 24 Aralık Pazar günü saat 14.00'ten itibaren beIN Sports 1 ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacak.


Genel Bilgiler

- Süper Lig 2017/2018 Sezonu 17. Hafta mücadelesinde, 8 puan -15 averaj ile son sırada bulunan Kardemir Karabükspor, 28 puan 5 averaj ve 7. sırada yer alan Trabzonspor ile karşı karşıya geliyor.

- Ev sahibi takımda Dany Nounkeu sakatlığı , misafir takımda ise Uğur Demirok, Juraj Kucka cezaları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecekler.

- 12.400 kişi kapasiteli Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

- Son 10 yılda, Levent Açıkgöz ile Rıza Çalımbay 1 maçta karşı karşıya geldiler. Bu maçta Rıza Çalımbay yönetimindeki takım galibiyete ulaşan taraf oldu.

Ev Sahibi

- 12 maçla en fazla mağlubiyet alan takımı.

- 13 golle ligin en az gol atan takımı.

- En fazla asist yapan oyuncusu 2 asisti bulunan Gabriel Torje.

- Hakem Halil Umut Meler yönetiminde çıktığı 4 maçta 1 galibiyet, 3 mağlubiyet elde etti.

Konuk Ekip

- 4 maçla deplasmanda en fazla beraberlik alan 2 takımıdan biri.

- En fazla asist yapan oyuncular: Olcay Şahan (3), Joao Pereira (3).

- Hakem Halil Umut Meler yönetiminde çıktığı 6 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti.

Son Karşılaşmalar

- Her iki takımda 4 galibiyet elde ederken, 2 maç berabere tamamlandı.

- Kardemir Karabükspor 18 gol atarken, Trabzonspor 13 golle karşılık verdi.

- 3 maç 2,5 gol altında, 7 maç 2,5 gol üstünde tamamlandı.

- 6 maçta karşılıklı gol olurken, 4 maçta taraflardan en fazla biri gol atma başarısı gösterdi.

- 5 maç 4-6 gol aralığında tamamlandı.

- Kardemir Karabükspor 4 ve Trabzonspor 6 maçta ilk golü atan taraf oldular.


Diğer Haberler

Arsenal, kadrosuna 2. Türk asıllı yıldızı katıyor! Arsenal

Arsenal, kadrosuna 2. Türk asıllı yıldızı katıyor!
Tarkan - Her Şey Fani Fizy'de yayınlandı, Tarkan - Her Şey Fani dinle mp3 indir Gündem

Tarkan - Her Şey Fani Fizy'de yayınlandı, Tarkan - Her Şey Fani dinle mp3 indir
Panini Dünya Kupası albümünü tamamlamak ne kadar maliyetli? Sporx Ekstra

Panini Dünya Kupası albümünü tamamlamak ne kadar maliyetli?
İrfan Buz'dan Serdar Gürler ve Konyaspor yorumu Osmanlıspor

İrfan Buz'dan Serdar Gürler ve Konyaspor yorumu
Javi Martinez: ''Asensio, dünyanın en iyisi olacak!'' Real Madrid

Javi Martinez: ''Asensio, dünyanın en iyisi olacak!''
Göztepe 6 eksikle çalıştı Göztepe

Göztepe 6 eksikle çalıştı
Mustafa Cengiz: 'Tek tek çarpışarak şampiyon olmak istiyoruz' Galatasaray

Mustafa Cengiz: "Tek tek çarpışarak şampiyon olmak istiyoruz"
Manchester United, Arturo Vidal için teklifini belirledi! Manchester United

Manchester United, Arturo Vidal için teklifini belirledi!
Cengiz, Okay ve Çağlar İzmir'i gururlandırıyor Milli Takım

Cengiz, Okay ve Çağlar İzmir'i gururlandırıyor
Daha fazla göster
1

Fenerbahçe'de yeni plan: Eljif kiraya, Harun kaleye!
2

"Oğuzhan Özyakup'a Türkiye'den de talip var..."
3

Arjantin dağıldı! İspanya'dan tam 6 gol...
4

Anderson Talisca'ya milli takım şoku!
5

Vincent Janssen, Fenerbahçe'yi yaktı!
6

Galatasaray'dan transfer hamlesi; "İmza atmasın..."
7

Lionel Messi 7 gollü maçı sonuna kadar izleyemedi!
8

Galatasaray'da 'yerli ve milli' dönemi başlıyor
9

Fatih Terim'den Sinan Gümüş kararı!
10

Brezilya, Almanya'dan rövanşı tek golle aldı!
yukarı ok