Kardemir Karabükspor-Trabzonspor maçı canlı SAAT kaçta hangi kanalda?

Kardemir Karabükspor-Trabzonspor maçının kanalı merak ediliyor. Süper Lig'de 17.haftada Kardemir Karabükspor-Trabzonspor maçı oynanacak. Maçın yayınlanacağı kanal açıklandı! Peki Kardemir Karabükspor-Trabzonspor maçı şifresiz izlenebilecek mi? İşte saati ve detayları...
Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 17. haftasında oynanacak Karabükspor-Trabzonspor maçı naklen yayınlanacak.
24 Aralık Pazar günü saat 14.00'te oynanacak maç, beIN Sports 1 ekranında canlı olarak yayınlanacak.
Karabükspor-Trabzonspor maçı 24 Aralık Pazar günü saat 14.00'ten itibaren beIN Sports 1 ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacak.
Genel Bilgiler
- Süper Lig 2017/2018 Sezonu 17. Hafta mücadelesinde, 8 puan -15 averaj ile son sırada bulunan Kardemir Karabükspor, 28 puan 5 averaj ve 7. sırada yer alan Trabzonspor ile karşı karşıya geliyor.
- Ev sahibi takımda Dany Nounkeu sakatlığı , misafir takımda ise Uğur Demirok, Juraj Kucka cezaları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecekler.
- 12.400 kişi kapasiteli Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
- Son 10 yılda, Levent Açıkgöz ile Rıza Çalımbay 1 maçta karşı karşıya geldiler. Bu maçta Rıza Çalımbay yönetimindeki takım galibiyete ulaşan taraf oldu.Ev Sahibi
- 12 maçla en fazla mağlubiyet alan takımı.
- 13 golle ligin en az gol atan takımı.
- En fazla asist yapan oyuncusu 2 asisti bulunan Gabriel Torje.
- Hakem Halil Umut Meler yönetiminde çıktığı 4 maçta 1 galibiyet, 3 mağlubiyet elde etti.Konuk Ekip
- 4 maçla deplasmanda en fazla beraberlik alan 2 takımıdan biri.
- En fazla asist yapan oyuncular: Olcay Şahan (3), Joao Pereira (3).
- Hakem Halil Umut Meler yönetiminde çıktığı 6 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti.Son Karşılaşmalar
- Her iki takımda 4 galibiyet elde ederken, 2 maç berabere tamamlandı.
- Kardemir Karabükspor 18 gol atarken, Trabzonspor 13 golle karşılık verdi.
- 3 maç 2,5 gol altında, 7 maç 2,5 gol üstünde tamamlandı.
- 6 maçta karşılıklı gol olurken, 4 maçta taraflardan en fazla biri gol atma başarısı gösterdi.
- 5 maç 4-6 gol aralığında tamamlandı.
- Kardemir Karabükspor 4 ve Trabzonspor 6 maçta ilk golü atan taraf oldular.