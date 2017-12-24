Kardemir Karabükspor-Trabzonspor maçı canlı SAAT kaçta hangi kanalda?

- Süper Lig 2017/2018 Sezonu 17. Hafta mücadelesinde, 8 puan -15 averaj ile son sırada bulunan Kardemir Karabükspor, 28 puan 5 averaj ve 7. sırada yer alan Trabzonspor ile karşı karşıya geliyor.- Ev sahibi takımda Dany Nounkeu sakatlığı , misafir takımda ise Uğur Demirok, Juraj Kucka cezaları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecekler.- 12.400 kişi kapasiteli Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.- Son 10 yılda, Levent Açıkgöz ile Rıza Çalımbay 1 maçta karşı karşıya geldiler. Bu maçta Rıza Çalımbay yönetimindeki takım galibiyete ulaşan taraf oldu.- 12 maçla en fazla mağlubiyet alan takımı.- 13 golle ligin en az gol atan takımı.- En fazla asist yapan oyuncusu 2 asisti bulunan Gabriel Torje.- Hakem Halil Umut Meler yönetiminde çıktığı 4 maçta 1 galibiyet, 3 mağlubiyet elde etti.- 4 maçla deplasmanda en fazla beraberlik alan 2 takımıdan biri.- En fazla asist yapan oyuncular: Olcay Şahan (3), Joao Pereira (3).- Hakem Halil Umut Meler yönetiminde çıktığı 6 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti.- Her iki takımda 4 galibiyet elde ederken, 2 maç berabere tamamlandı.- Kardemir Karabükspor 18 gol atarken, Trabzonspor 13 golle karşılık verdi.- 3 maç 2,5 gol altında, 7 maç 2,5 gol üstünde tamamlandı.- 6 maçta karşılıklı gol olurken, 4 maçta taraflardan en fazla biri gol atma başarısı gösterdi.- 5 maç 4-6 gol aralığında tamamlandı.- Kardemir Karabükspor 4 ve Trabzonspor 6 maçta ilk golü atan taraf oldular.