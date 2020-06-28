Karagümrükspor, 90+2. dakikada umuda tutundu!

TFF 1. Lig'de 30. hafta karşılaşmasında Karagümrükspor, İstanbulspor'u konuk etti.
Vefa Stadyumu'nda oynanan müsabaka, ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Karagümrükspor'a galibiyeti golü 90+2. dakikada Muhammed Egemen Pehlivan kaydetti.
TFF 1. Lig'de 2 maç aradan sonra kazanan Karagümrükspor, 47 puana yükseldi ve 7. sıradaki yerinde devam etti. Üst üste 6 maçtır galibiyet alamayan İstanbulspor ise 35 puanla 13. sırada yer aldı.
Karagümrükspor, gelecek hafta Balıkesirspor deplasmanına konuk olacak. İstanbulspor ise Akhisarspor'u ağırlayacak.
Vefa Stadyumu'nda oynanan müsabaka, ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Karagümrükspor'a galibiyeti golü 90+2. dakikada Muhammed Egemen Pehlivan kaydetti.
TFF 1. Lig'de 2 maç aradan sonra kazanan Karagümrükspor, 47 puana yükseldi ve 7. sıradaki yerinde devam etti. Üst üste 6 maçtır galibiyet alamayan İstanbulspor ise 35 puanla 13. sırada yer aldı.
Karagümrükspor, gelecek hafta Balıkesirspor deplasmanına konuk olacak. İstanbulspor ise Akhisarspor'u ağırlayacak.