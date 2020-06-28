Karagümrükspor, 90+2. dakikada umuda tutundu!

TFF 1. Lig'de 30. hafta mücadelesinde Karagümrükspor, İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti ve 2 maç aradan sonra kazandı.

Haber; Sporx.com
Karagümrükspor, 90+2. dakikada umuda tutundu!
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28 Haziran 2020 21:57
TFF 1. Lig'de 30. hafta karşılaşmasında Karagümrükspor, İstanbulspor'u konuk etti.

Vefa Stadyumu'nda oynanan müsabaka, ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Karagümrükspor'a galibiyeti golü 90+2. dakikada Muhammed Egemen Pehlivan kaydetti.

TFF 1. Lig'de 2 maç aradan sonra kazanan Karagümrükspor, 47 puana yükseldi ve 7. sıradaki yerinde devam etti. Üst üste 6 maçtır galibiyet alamayan İstanbulspor ise 35 puanla 13. sırada yer aldı.

Karagümrükspor, gelecek hafta Balıkesirspor deplasmanına konuk olacak. İstanbulspor ise Akhisarspor'u ağırlayacak.



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