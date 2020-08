Karagümrük, ya Vefa'da ya Avcılar'da

Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma, 36 yıl sonra yükseldikleri Süper Lig'e renk katacaklarını söyledi.



TFF 1. Lig play-off final maçında Adana Demirspor'a penaltılarda üstünlük kurarak Süper Lig'de oynama hakkı elde eden kırmızı-siyahlı kulübün başkanı, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



Süper Lig'e yükseldikleri için çok mutlu olduğunu belirten Süleyman Hurma, "Kulübü aldığımızda topluma söz vermiştik. İki yıl içinde bu takımı Süper Lig'e çıkaracağımızı, sonra da Avrupa kupalarına götüreceğimizi söyledik. Bu sözün önemli bir bölümünü tuttuğumuz için mutluyum. Tarif edilmez bir şey. Teknik ekibime ve bütün futbolcularıma çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



Gelecek sezon 21 takımın yer alacağı Süper Lig'in 11 Eylül'de başlayacağını hatırlatan Hurma, "Önümüzde çok kısa bir süre var. Transferler ve kadro planlaması kolay değil ama bu sektörde 30 yıllık tecrübemiz var. Bunlar, bizim için çok kısa sürede halledilecek şeyler. Bir şekilde hallederiz. Süper Lig'e beklenenin üstünde renk katacağız. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. İyi ve herkesin seveceği bir takım oluşturacağız. Sahada futbol oynayan bir takım olacak." diye konuştu.



"Şenol Can ile yola devam edeceğiz"



Süleyman Hurma, Fatih Karagümrük'ü Süper Lig'e taşıyan teknik direktör Şenol Can'la yeni sezonda da çalışacaklarını aktardı.



Geçen sezon futbolcu olarak görev yaptığı Fatih Karagümrük'ün TFF 1. Lig vizesi almasına katkı sağlayan, bu sezonun son 5 haftasına kadar da yardımcı antrenörlük görevinde bulunan 37 yaşındaki teknik adama güvendiğini dile getiren Hurma, şunları kaydetti:



"Benim hayat felsefeme göre ya en iyisini alırsın ya da en iyi olma olasılığı bulunanları. En iyisini almak için imkanlarımız söz konusu olmuyor. En iyi olmasını beklediğim insanları alıyorum. Bunların bazıları çok iyi hoca oluyor. Tolunay Kafkas, Ertuğrul Sağlam ve Şota Arveladze bunlardan bazıları. Şenol hoca çok iyi iş çıkardı. Çok kritik bir zamanda önemli bir işe imza attı. Teknik ekibi değiştirme düşüncemiz yok. Şenol Can ile yola devam edeceğiz. Belki bu ekibi biraz daha güçlendirebiliriz."



"Vefa Stadı'nda oynamayı çok arzu ediyoruz"



Süleyman Hurma, gelecek sezon iç saha maçlarını Vefa Stadı'nda oynamayı istediklerini belirtti.



Oynamalarına izin verilmesi halinde statta düzenleme yapacaklarının altını çizen kırmızı-siyahlı kulübün başkanı, "Vefa Stadı'nda oynamayı çok arzu ediyoruz. Bunun için bütün fedakarlığı yapacağım. Türkiye Futbol Federasyonu, düzenlemeye rağmen Vefa Stadı'nda oynamamıza izin vermezse başka bir statta oynayacağız. En uygun yer Atatürk Olimpiyat Stadı ve Avcılar Stadı görünüyor." değerlendirmesinde bulundu.



Profesyonel kariyerinde görev yaptığı kulüplerde önemli tecrübeler edindiğini ve 2 yıldan bu yana kulüp başkanlığı yaptığını anlatan Süleyman Hurma, "Derdim para falan değildi. Profesyonel olarak çalıştığım dönemde senede bir milyon dolar kazanıyordum. Hikayem, tutkularımın peşinden gitmek. Bunun için de maddi ve manevi bütün her şeyimi ortaya koydum. Bunun sonucunu aldığım için çok mutluyum." diyerek sözlerini tamamladı.



Süleyman Hurma, profesyonel kariyerinde uzun yıllar boyunca Kayserispor, Trabzonspor ve Samsunspor'da görev yaptı. Bu takımlarda idari ve genel menajerlik görevlerini üstlenen Hurma, özellikle Kayserispor'da önemli işlere imza attı. Süleyman Hurma, Haziran 2018'de Fatih Karagümrük'ün başkanı oldu. Kırmızı-siyahlı takım, Hurma'nın başkanlığında 2018-2019'da TFF 1. Lig'e, bu sezon ise Süper Lig'e yükselme başarısı gösterdi.