Haber Tarihi: 14 Ağustos 2023 20:23 -
Güncelleme Tarihi:
14 Ağustos 2023 20:23
Karagümrük Beşiktaş canlı yayın, Kesintisiz link
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Geçtiğimiz sezonu 7. sırada tamamlayan Fatih Karagümrük, kadrosundaki önemli isimleri kaybetti. Takımın en golcü isimleri olan Mbaye Diagne ve Fabio Borini'nin yanı sıra sözleşmeleri biten Andrea Bertolacci, Kerim Frei, Emiliano Viviano ve Colin Kazım Richards'la yollar ayrıldı. Orta sahada forma giyen Magomed Ozdoev, Yunanistan'ın PAOK'a ekibine satılırken, geçen sezon Fatih Karagümrük'te kiralık olarak forma giyen Ebrima Colley, Saba Lobjanidze, Matteo Ricci, Bruno Rodrigues, Davide Biraschi, Burak Kapacak ve Batuhan Şen de kulüplerine geri döndü.
7 yeni transfer
Transfer döneminde 3'ü kaleci olmak üzere kadrosunu 7 oyuncuyla takviye eden kırmızı-siyahlı ekip; Emre Bilgin, Furkan Beklevic, Matias Dituro, Marcus Rohden, Frederic Veseli, Ryan Mendes ve Can Keleş'le anlaşmaya vardı. Fatih Karagümrük, geçtiğimiz sezon sahasında oynadığı Beşiktaş mücadelesinden 1-1'lik beraberlikle ayrılırken, rakibine deplasmanda 4-1 kaybetmişti.
Şenol Güneş: "Kazanarak başlayalım"
Kartal, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında bugün Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Fatih Karagümrük'e konuk olacak. UEFA Avrupa Konferans Ligi ön eleme turlarında oynadığı 3 maçı da kazanan siyah-beyazlı takım, Karagümrük'ü de yenerek lige galibiyetle başlamayı hedefliyor. Teknik Direktör Şenol Güneş sezonun açılış maçı öncesi gerçekleştirdiği toplantıda futbolcularına uyarılarda bulunurken galibiyet istedi. Sezona üç puanla başlamanın önemli olduğuna vurgu yapan deneyimli çalıştırıcının, "Futbolda her maç ve her rakip önemlidir. İşimizi her zaman ciddiye almak ve sıkı çalışmak zorundayız. Yeni sezona kazanarak başlayalım. Karagümrük cesur futbol oynayan, iyi bir takım. Onlar da bizim gibi sezona iyi başlamak isteyeceklerdir. İlk düdükten son dakikaya kadar oyunun kontrolü bizde olmalı. Neftçi Bakü maçının son bölümünde yaşadığımız sıkıntı bize ders olmalı. Futbolda rakip kim olursa olsun oynamasına izin verirseniz sorun yaşarsınız. Bu nedenle oyunun kontrolü sürekli bizde olmalı" dediği aktarıldı. Şenol Güneş önlerindeki 21 gün içinde 7 maça çıkacaklarının da altını çizdi. UEFA Konferans Ligi'nde 3, Süper Lig'de 4 maç oynayacaklarını aktaran siyah- beyazlı hocanın, "Yoğun maç trafiği nedeniyle zaman zaman kadroda rotasyonlar da olacak. Herkes en iyi şekilde kendini bu maçlara hazırlasın" ifadelerini kullandığı vurgulandı.
Karagümrük Beşiktaş maçı hakemi kim? Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu Beşiktaş, VavaCars Fatih Karagümrük deplasmanında açacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Erkan Özdamar yönetecek. VAR hakemi olarak ise Mete Kalkavan görev yapacak. Karşılaşmayı beIN Sports canlı yayınlayacak. Taraflar arasında geçen sezonun ilk yarısında oynanan maçı Beşiktaş evinde 4-1 kazanırken, sezonun ikinci devresindeki mücadele 1-1 beraberlikle tamamlandı.
Eksikler Siyah-beyazlı ekipte tedavisi devam eden Rachid Ghezzal, Tayyip Talha Sanuç ve Emrecan Uzunhan maç kadrosunda yer alamayacak. Sakatlığını atlatan ve takımla çalışan Cenk Tosun'un durumu ise belirsiz.
Beşiktaş 10 sezondur lige kazanarak başlıyor... Süper Lig'de 2023-2024 sezonundaki ilk maçına yarın deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük karşısında çıkacak siyah-beyazlı ekip, 2013-2014'ten bu yana açılış müsabakalarında 9 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşadı. Geçen sezon Kayserispor'a üstünlük kuran Beşiktaş, 2021-2022'de Çaykur Rizespor'u, 2020-2021 ve 2013-2014'te Trabzonspor'u, 2018-2019'da Akhisarspor'u, 2017-2018'de Antalyaspor'u, 2016-2017'de Alanyaspor'u, 2015-2016 ve 2014-2015'te ise Mersin İdmanyurdu'nu yenmeyi başardı. Siyah-beyazlılar, bu periyotta sadece 2019-2020 sezonunun ilk haftasında Sivasspor'a mağlup oldu.
İlk hafta maçlarında yüzde 61,5 galibiyet oranı
Beşiktaş, Türk futbolunun en üst seviye organizasyonunda geride kalan 65 sezonun açılış maçlarında yüzde 61,5 galibiyet oranı yakaladı. Siyah-beyazlılar, çıktığı 65 mücadelede 40 galibiyet, 17 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı. Beşiktaş, lig tarihinde rakiplerine konuk olduğu 32 ilk hafta müsabakasının ise 11'ini kazandı, 14'ünde berabere kaldı ve 7'sinden mağlubiyetle ayrıldı.
Sadece 9 maçta gol atamadı
Süper Lig'de sezonun ilk haftasında oynadığı karşılaşmaların 56'sında gol atan Beşiktaş, buna karşın 9 maçta ise fileleri havalandıramadı. Siyah-beyazlılar, ilk haftaların 27 mücadelesinde kalesini gole kapatırken, 38 karşılaşmada ise rakiplerinin fileleri havalandırmasına engel olamadı. Açılış maçlarında en farklı skorlu galibiyetleri 4-0'lık sonuçlarla alan Beşiktaş, en farklı skorlu yenilgisini ise 3-0'la yaşadı.
Avrupa'daki galibiyetlerle sezona moralli başlayacak
Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çıktığı 3 maçı kazanmanın moraliyle Süper Lig mücadelesine başlayacak. UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Arnavutluk temsilcisi Tiran'ı 3-1 ve 2-0'lık galibiyetlerle eleyen siyah-beyazlı ekip, 3. ön eleme turunun ilk maçında ise Azerbaycan'ın Neftçi takımını deplasmanda 3-1 mağlup etti. Avrupa kupalarındaki 3 maçta ikişer gol atan Vincent Aboubakar ve Jackson Muleka, Süper Lig'in yeni sezonu öncesi performanslarıyla dikkati çekti. Siyah-beyazlı ekipte Onur Bulut, Daniel Amartey, Semih Kılıçsoy ve Salih Uçan da Avrupa'da gol sevinci yaşamıştı.
Yeni transferler ligle tanışacak
Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna kattığı Emrecan Bulut, Jean Onana, Daniel Amartey ve Ante Rebic, teknik direktör Şenol Güneş'in görev vermesi halinde siyah-beyazlı formayla Süper Lig'deki ilk maçlarına çıkacak. Yeni transferlerden Onana, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Tiran ile yaptığı iki maçın yanı sıra Neftçi mücadelesinde de sonradan oyuna dahil oldu. Tiran ile yapılan rövanş karşılaşmasında sonradan oyuna dahil olan Amartey ise Neftçi maçında ilk 11'de şans buldu. Rebic de Neftçi maçında sonradan oyuna dahil oldu.