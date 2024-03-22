Karabük Üniversitesi olayı nedir? Öğrenciler açıkladı

Karabük Üniversitesi'nde okuyan Afrikalı göçmenlerle ilgili Instagram'da ortaya çıkan itiraflar, Türkiye'yi sarstı. Bir itiraf sayfasında, Afrikalı bir göçmenle cinsel ilişkiye giren bir kız öğrencinin cinsel yolla bulaşan hastalık kaptığını itiraf etmesi, olayların başlangıcı oldu. Bu itirafın ardından, sayfaya çok sayıda erkek ve kız öğrenci de benzer itiraflarda bulundu. Karabük Üniversitesi olayı nedir? Öğrencler açıkladı

Kimisi HPV, kimisi de HIV şüphesiyle hastaneye gittiğini belirtti. İtiraflar art arda gelmeye devam edince, sayfa yöneticisi bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Yönetici, "Arkadaşlar malum konuyla ilgili itiraflar ardı arkası kesilmiyor. Bu tür paylaşımlara devam etmiyorum fakat ciddi manada sürekli mesaj alıyorum. Herkes kendi aklıyla sağlığına dikkat etsin demekten başka yapabileceğim bir şey yok. İyi akşamlar." dedi.

Ayrıca öğrencilerin, Telegram'da siyahi öğrencilerle birlikte oldukları anların videosu olduğu ve o videodaki çoğu kişinin şu an HPV ve HIV gibi virüslerle savaştığı iddia edildi.