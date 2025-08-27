Karabağ'dan tarihi başarı: Şampiyonlar Ligi'nde!

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında Karabağ ile Ferencvaros karşılaştı.

İlk maçı deplasmanda 3-1 kazanan Karabağ, sahasında 3-2 kaybetmiş olmasına rağmen skor avantajıyla Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına yükselmeyi başardı.



Azerbaycan temsilcisinin golleri 25. dakikada Livramento Andrade ve 45. dakikada Abdellah Zoubir kaydetti.



Macar ekibinin gollerini ise 12. dakikada Lenny Joseph, 55. dakikada penaltıdan Barnabas Varga ve 81. dakikada Alex Toth attı.



Karabağ, tarihinde 2.kez Şampiyonlar Ligi Grup Aşamasında yer alacak.



Bu sonuçla birlikte Ferencvaros ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.



