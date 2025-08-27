27 Ağustos
AEK Larnaca-Brann
0-4
27 Ağustos
Qarabag FK-Ferencvaros
2-3
27 Ağustos
Kopenhag-Basel
0-012'
27 Ağustos
Benfica-Fenerbahçe
1-012'
27 Ağustos
Club Brugge-Rangers
1-012'
27 Ağustos
Riga FC-Sparta Prag
1-0
27 Ağustos
Celta Vigo-Real Betis
0-012'
27 Ağustos
Everton-Mansfield Town
0-011'
27 Ağustos
Oxford United-Brighton
0-227'
27 Ağustos
Fulham-Bristol City
2-027'
27 Ağustos
Grimsby Town-M. United
0-011'
27 Ağustos
Wehen Wiesbaden-Bayern Munih
0-128'

Karabağ'dan tarihi başarı: Şampiyonlar Ligi'nde!

İlk maçta elde ettiği 3-1'lik galibiyetin avantajını kullanan Karabağ, Ferencvaros'a sahasında 3-2 yenilmesine rağmen tarihinde ikinci kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına yükseldi.

27 Ağustos 2025
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com




UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında Karabağ ile Ferencvaros karşılaştı.

İlk maçı deplasmanda 3-1 kazanan Karabağ, sahasında 3-2 kaybetmiş olmasına rağmen skor avantajıyla Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına yükselmeyi başardı.

Azerbaycan temsilcisinin golleri 25. dakikada Livramento Andrade ve 45. dakikada Abdellah Zoubir kaydetti.

Macar ekibinin gollerini ise 12. dakikada Lenny Joseph, 55. dakikada penaltıdan Barnabas Varga ve 81. dakikada Alex Toth attı.

Karabağ, tarihinde 2.kez Şampiyonlar Ligi Grup Aşamasında yer alacak.

Bu sonuçla birlikte Ferencvaros ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
