Kar nedeniyle okullar tatil mi? 6 Şubat 2023 pazartesi okullar tatil mi?

KAR NEDENİYLE OKULLAR TATİL OLACAK MI? 6 ŞUBAT 2023

Şubat ayıyla birlikte İstanbul'da hava sıcaklıkları iyiden iyiye düşmeye başlarken, birçok ilçede atıştıran kar yağışı sonrası megakentte yaşayan vatandaşlar şehri beyaza bürüyecek asıl kar yağışının ne zaman olacağını merak ediyordu. Meteoroloji'nin güncel hava durumu raporuna göre İstanbul'da pazar günü akşam saatlerinde başlayacak kar yağışı salı gününe kadar devam edecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (İBB AKOM) verilerine göre soğuk hava, kuzeyli rüzgarların 60-80 kilometre hızla fırtına şeklinde esmesiyle şehre giriş yapacak. Soğuk hava nedeni ile 5-7 derece civarında seyreden sıcaklıklar kar değerlerine (-1, 3 derece) gerileyecek. Soğuk hava ve fırtınanın beraberinde, il genelinde karla karışık yağmur ve kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanması bekleniyor.



OKULLAR TATİL OLACAK MI?



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat, Giresun, Kars, Ağrı, Iğdır ve Van ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



Şubat ayıyla birlikte İstanbul'da hava sıcaklıkları iyiden iyiye düşmeye başlarken, birçok ilçede atıştıran kar yağışı sonrası megakentte yaşayan vatandaşlar şehri beyaza bürüyecek asıl kar yağışının ne zaman olacağını merak ediyordu. Meteoroloji'nin güncel hava durumu raporuna göre İstanbul'da pazar günü akşam saatlerinde başlayacak kar yağışı salı gününe kadar devam edecek.İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (İBB AKOM) verilerine göre soğuk hava, kuzeyli rüzgarların 60-80 kilometre hızla fırtına şeklinde esmesiyle şehre giriş yapacak. Soğuk hava nedeni ile 5-7 derece civarında seyreden sıcaklıklar kar değerlerine (-1, 3 derece) gerileyecek. Soğuk hava ve fırtınanın beraberinde, il genelinde karla karışık yağmur ve kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanması bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat, Giresun, Kars, Ağrı, Iğdır ve Van ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kar nedeniyle okullar tatil mi, 'İstanbul'a hafta sonu kar yağacak mı, sorularının yanıtı merak ediliyor. Meteoroloji tarafından yayımlanan 5 günlük hava durumu tahminine göre ise hafta sonu Türkiye yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisi altına giriyor. Yeni yağışlı sistemle İstanbul'da daha etkili kar yağışının görülmesi bekleniyor. Öte yandan Pazartesi günü okullarda yeni eğitim ve öğretim dönemi başlayacak. Beklenen kar yağışıyla beraber okulların durumu da merak ediliyor. Peki İstanbul'a hafta sonu kar yağacak mı, okullar tatil olacak mı? İşte merak edilenler...