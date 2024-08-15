Kamerun'dan Joel Embiid'e Cesaret Nişanı!

Philadelphia 76ers süperstarı Joel Embiid'in, 2024 Paris Olimpiyatları sonrası Kamerun hükümeti tarafından 'Cesaret Nişanı' ile ödüllendirildiği bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Kamerun'dan Joel Embiid'e Cesaret Nişanı!
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15 Ağustos 2024 12:21
Philadelphia 76ers süperstarı Joel Embiid'in, 2024 Paris Olimpiyatları sonrası Kamerun hükümeti tarafından 'Cesaret Nişanı' ile ödüllendirildiği bildirildi.

Bu yaz 2024 Paris Olimpiyatları'nda ABD Takımı ile Olimpiyat Altın madalyası sahibi olma arayışını başarıyla tamamlayan Embiid, memleketi Kamerun veya Fransa yerine ABD Takımı'nı temsil etme kararı nedeniyle birçok eleştiriye maruz kalmıştı.

Ancak Kamerun hükümeti, Embiid'e ülkeyi ziyaret ettiğinde ulusal bir kahraman gibi davranarak, kendisini prestijli 'Cesaret Nişanı' ile ödüllendirdi.

'Sanat, bilim, tarım, ticaret veya endüstri alanlarında olağanüstü katkılarda bulunan' Kamerunlulara verilen bir ödül olan Cesaret Nişanı için düzenlenen törene, 76ers yıldızı geçmişte Kamerun Ordusu'nda albay olarak görev yapmış olan babasıyla birlikte katıldı.

Embiid yakın zamanda, 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda Kamerun'u temsil etmeyi tercih edebileceğini açıklamıştı.

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