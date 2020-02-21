Juventus, bu yaz transfer etmek istediği 3 oyuncuyu belirledi.İtalyan basınında yer alan habere göre; Juventus'un transfer listesinde ilk sırada Manchester United'dan Paul Pogba yer alıyor. Juventus, bütçesinin önemli bir kısmını eski yıldızını Manchester United'dan geri getirmek için harcayacak.Listenin ikinci sırasında ise PSV Eindhoven'nın 21 yaşındaki hücum oyuncusu Donyell Malen yer alıyor. Üçüncü sırada ise Ajax'ın defansif orta saha oyuncusu Ryan Gravenberch bulunuyor.Juventus, özellikle Malen ve Gravenberch transferiyle geleceğe yönelik önemli bir adım atmayı da planlıyor.İtalya'da son 8 sezonu şampiyon bitiren ve toplamda 35 şampiyonluğu bulunan Juventus, bu sezon 24 haftada 57 puanla en yakın takipçisi Lazio'nun 1 puan önünde lider durumda bulunuyor.