Juventus'ta Dybala korkusu! Manchester United'a...

İtalya Serie A devi Juventus'un Arjantinli yıldızı Paulo Dybala, son olarak milli takımda sakatlanmıştı.Dizine buz koyulara tedavi edilen Dybala'nın sakatlığının uzun sürebileceği belirtildi.Fox Sports'un haberine göre 24 yaşındaki golcünün sakatlığında ciddi bir unsur bulunmasa da, doktorlar tarafından değerlendirmeye alınacak.Haftasonu oynanılacak Genoa karşılaşmasında boy göstermesi beklenmeyen Dybala'nın Şampiyonlar Ligi'nde oynanılacak Manchester United maçına da çıkamayabileceği haberin detaylarında aktarıldı.