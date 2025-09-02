Juventus, Openda'yı kadrosuna kattı

Juventus, Leipzig forması giyen Lois Openda'yı kadrosuna kattı.



JUVENTUS ANLAŞTI



İtalyan ekibi, Openda'nın satın alma opsiyonlu kiralık olarak için Leipzig ile anlaşmaya vardı.



Juventus ve Leipzig arasında 25 yaşındaki santrfor için yapılan anlaşmaya göre, satın alma opsiyonunun zorunlu ve belirli şartlara bağlı olduğu belirtildi.



ÖDENECEK BONSERVİS



Juventus, Openda'nın bonservisini almak isterse, Leipzig'e 40 milyon euro'nun üzerinde bir ödeme yapacak.



İtalyan ekibi, satın alma opsiyonunun devreye girmesiyle birlikte Openda ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.



Bu sezon Leipzig forması altında 3 maçta süre bulan Openda, gol sevinci yaşayamadı.







