Juventus, Openda'yı kadrosuna kattı

Juventus, Lois Openda'nın satın alma opsiyonlu kiralık transferi için Leipzig ile anlaşmaya vardı.

calendar 01 Eylül 2025 10:55 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Eylül 2025 03:12
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Instagram
Juventus, Leipzig forması giyen Lois Openda'yı kadrosuna kattı.

JUVENTUS ANLAŞTI

İtalyan ekibi, Openda'nın satın alma opsiyonlu kiralık olarak için Leipzig ile anlaşmaya vardı.

 Juventus ve Leipzig arasında 25 yaşındaki santrfor için yapılan anlaşmaya göre, satın alma opsiyonunun zorunlu ve belirli şartlara bağlı olduğu belirtildi.

ÖDENECEK BONSERVİS

Juventus, Openda'nın bonservisini almak isterse, Leipzig'e 40 milyon euro'nun üzerinde bir ödeme yapacak.

İtalyan ekibi, satın alma opsiyonunun devreye girmesiyle birlikte Openda ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

Bu sezon Leipzig forması altında 3 maçta süre bulan Openda, gol sevinci yaşayamadı.

 

