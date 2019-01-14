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Juraj Kucka'dan Parma açıklaması

Trabzonspor'un Slovak oyuncusu Juraj Kucka, sağlık kontrolleri için gittiği İtalya'da transferi hakkında konuştu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Juraj Kucka'dan Parma açıklaması
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14 Ocak 2019 17:58
Trabzonspor'dan Parma'ya transfer olmak üzere olan Slovak futbolcu Juraj Kucka, sağlık kontrolleri için gittiği Parma'da geleceği hakkında açıklamalarad bulundu.

Sky Sport Italia'ya konuşan Kucka, ''Sağlık kontrollerinden geçtikten sonra tekrar görüşeceğiz. İtalya'da olmaktan dolayı çok mutluyum. Parma, benim için en iyi tercihin kendileri olduğu konusunda beni ikna etti. Türkler, transfer için 3 milyon euro talep ediyordu. Umarım anlaşma sağlanır ve İtalya'da oynarım.'' sözlerini kullandı.

MENAJERİ TRANSFERİ AÇIKLADI

Futbolcunun menajeri Karol Csonto ise transferi doğrularken ''Kucka, Parma ile 3.5 yıllık sözleşme imzalayacak. İki tarafta şartlarda anlaştı.'' dedi.

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