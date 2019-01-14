Juraj Kucka'dan Parma açıklaması

Trabzonspor'dan Parma'ya transfer olmak üzere olan Slovak futbolcu Juraj Kucka, sağlık kontrolleri için gittiği Parma'da geleceği hakkında açıklamalarad bulundu.Sky Sport Italia'ya konuşan Kucka, ''Sağlık kontrollerinden geçtikten sonra tekrar görüşeceğiz. İtalya'da olmaktan dolayı çok mutluyum. Parma, benim için en iyi tercihin kendileri olduğu konusunda beni ikna etti. Türkler, transfer için 3 milyon euro talep ediyordu. Umarım anlaşma sağlanır ve İtalya'da oynarım.'' sözlerini kullandı.Futbolcunun menajeri Karol Csonto ise transferi doğrularken ''Kucka, Parma ile 3.5 yıllık sözleşme imzalayacak. İki tarafta şartlarda anlaştı.'' dedi.