Josef de Souza'dan Galatasaray'a flaş gönderme!

Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza, Galatasaray'ın 6-2 kaybettiği Tuzlaspor maçının ardından flaş bir paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Josef de Souza'dan Galatasaray'a flaş gönderme!
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28 Ocak 2022 15:30
Galatasaray, hazırlık maçında karşı karşıya geldiği Tuzlaspor'a 6-2 mağlup olurken, Josef de Souza'dan maç sonu paylaşım geldi.

Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı, Galatasaray'ın maçının bitmesinin ardından Twitter hesabından gözyaşlarıyla gülen ve kahkaha atan emoji simgesi paylaştı.

Josef de Souza'nın bu paylaşımı dakikalar içerisinde binlerce etkileşim aldı.

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