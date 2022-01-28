Josef de Souza'dan Galatasaray'a flaş gönderme!

Galatasaray, hazırlık maçında karşı karşıya geldiği Tuzlaspor'a 6-2 mağlup olurken, Josef de Souza'dan maç sonu paylaşım geldi.
Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı, Galatasaray'ın maçının bitmesinin ardından Twitter hesabından gözyaşlarıyla gülen ve kahkaha atan emoji simgesi paylaştı.
Josef de Souza'nın bu paylaşımı dakikalar içerisinde binlerce etkileşim aldı.
Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı, Galatasaray'ın maçının bitmesinin ardından Twitter hesabından gözyaşlarıyla gülen ve kahkaha atan emoji simgesi paylaştı.
Josef de Souza'nın bu paylaşımı dakikalar içerisinde binlerce etkileşim aldı.
😂
— Souza (@souza5) January 28, 2022