Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı Jose Mourinho, Türkiye'ye veda etti.
Cumartesi sabah 11.00 sularında havalimanına giden Mourinho, Türkiye'den ayrıldı.
Mourinho'nun havalimanında tek başına olması dikkat çekti.
Jose Mourinho, Fenerbahçe'yle tüm kulvarlarda 62 maçta 37 galibiyet, 14 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşadı.
Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı Jose Mourinho, Türkiye'den ayrıldı. pic.twitter.com/dWR3KX6seE
