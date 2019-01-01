Jordan, sezona devam edilsin istemiyor!

Chicago Bulls efsanesi ve Charlotte Hornets'in şu anki sahibi Michael Jordan'ın, koronavirüs pandemisi nedeniyle verilen üç aylık aradan sonra, 30 takımın da 2019-20 sezonunun yeniden başlamasıyla oynamaya devam etmesi ihtimaline muhalefetini dile getirdiği bildirildi.



The Athletic'den Shams Charania'ya göre, 57 yaşındaki Jordan, 12 Mart'ta askıya alınan sezona devam etme üzerine planların tartışıldığı Yönetim Kurulu toplantısında önemli bir sese sahipti. Jordan'ın, her takımın dahil edilmesi fikrine karşı çıktığı belirtildi.



"Hornets sahibi Michael Jordan, oyuncu güvenliği çağrısını savundu ve kaynaklara göre, oyuncuların anlamsız maçlara geri dönmesini istemediği belirtildi. NBA'in öncelikle sağlık ve güvenliğe öncelik verdiği göz önüne alındığında, 30 takımlı bir geri dönüş pek mümkün gözükmüyor."



MUHTEMEL PLANLARI DA TWEET'LEDİ



Charania, aynı zamanda sezona geri dönmek için ortaya atılan dört planı, şu şekilde tweet'ledi:



"NBA, Yönetim Kurulu ile yeniden başlamak için dört senaryoyu tartıştı:



- 16 takım: Doğrudan playofflara

- 20 takım: Grup maçları

- 22 takım: Sıralamaları belirlemek için maçlar, son sıralardaki takımların yerlerini belirlemek için turnuva.

- 30 takım: 72 maçlık normal sezon, turnuva ile"



23-42'lik bir sezon derecesi olan Hornets, şu anda Doğu Konferansı'nda sekizinci sırada yer alan Orlando Magic'in yedi maç gerisinde yer alıyor. Jordan'ın muhalefetinin sebebinin, ligin normal sezonu sürdürmeye karar vermesi durumunda, Hornets'ın sezon sonunda pek bir etkisi olmayacağından ötürü olduğu düşünülüyor.



