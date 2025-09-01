31 Ağustos
Başakşehir-Eyüpspor
0-0
31 Ağustos
Gençlerbirliği-Fenerbahçe
1-3
31 Ağustos
Alanyaspor-Beşiktaş
2-0
31 Ağustos
Trabzonspor-Samsunspor
1-1
31 Ağustos
Keçiörengücü-Arca Çorum FK
1-2
31 Ağustos
Pendikspor-Sivasspor
2-1
31 Ağustos
A.Demirspor-Amed Sportif
1-8
31 Ağustos
Serik Belediyespor-Bodrum FK
2-4
31 Ağustos
Wolfsburg-Mainz 05
1-1
31 Ağustos
B. Dortmund-Union Berlin
3-0
31 Ağustos
FC Köln-Freiburg
4-1
31 Ağustos
Brighton-M.City
2-1
31 Ağustos
N. Forest-West Ham United
0-3
31 Ağustos
Liverpool-Arsenal
1-0
31 Ağustos
Aston Villa-C.Palace
0-3
31 Ağustos
Celta Vigo-Villarreal
1-1
31 Ağustos
Real Betis-Athletic Bilbao
1-2
31 Ağustos
Espanyol-Osasuna
1-0
31 Ağustos
Rayo Vallecano-Barcelona
1-1
31 Ağustos
Genoa-Juventus
0-1
31 Ağustos
Torino-Fiorentina
0-0
31 Ağustos
Inter-Udinese
1-2
31 Ağustos
Lazio-Verona
4-0
31 Ağustos
Angers-Rennes
1-1
31 Ağustos
Le Havre-Nice
3-1
31 Ağustos
AS Monaco-Strasbourg
3-2
31 Ağustos
Paris FC-Metz
3-2
31 Ağustos
Lyon-Marsilya
1-0
31 Ağustos
Fortuna Sittard-NEC Nijmegen
3-2
31 Ağustos
S. Rotterdam-Feyenoord
0-4
31 Ağustos
PEC Zwolle-FC Utrecht
0-2
31 Ağustos
NAC Breda-Alkmaar
0-1
31 Ağustos
Kaiserslautern-Darmstadt
3-1
31 Ağustos
Magdeburg-Greuther Fürth
4-5
31 Ağustos
Dynamo Dresden-Schalke 04
0-1
31 Ağustos
Gent-Club Brugge
1-1
31 Ağustos
OH Leuven-Standard Liege
1-0
31 Ağustos
Union St.Gilloise-Anderlecht
2-0
31 Ağustos
Genk-Zulte Waregem
3-2
31 Ağustos
Austria Wien-Altach
1-0
31 Ağustos
Hartberg-Rapid Wien
0-1
31 Ağustos
WSG Tirol-Wolfsberger AC
1-1
31 Ağustos
Lausanne-St. Gallen
1-2
31 Ağustos
Young Boys-Lugano
3-1
31 Ağustos
Servette-FC Luzern
2-2
31 Ağustos
Tondela-Estoril
2-2
31 Ağustos
Alverca-Benfica
1-2
31 Ağustos
Santa Clara-Estrela da Amadora
0-0
31 Ağustos
Rio Ave-Braga
2-2
31 Ağustos
Akron Togliatti-Baltika
0-2
31 Ağustos
Lokomotiv Moscow-Samara
2-2
31 Ağustos
CSKA Moskova-FC Krasnodar
1-1
31 Ağustos
Dynamo Makhachkala-Dinamo Moscow
1-0

Joao Pereira: "3-4 gol daha bulabilirdik"

Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında evinde Beşiktaş'ı 2-0 mağlup eden Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Joao Pereira, bir maç kazanmanın veya kaybetmenin kendilerini en iyi veya en kötü yapmadığını belirterek, "Önemli olan bu şekilde çalışıp devam etmek." dedi.

"3-4 GOL BULABİLİRDİK"

Pereira, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında ilk yarıda çok iyi bir oyun çıkardıklarını söyledi. Oyuncularının hafta içinde ne çalıştıysa onu yerine getirdiğini anlatan Pereira, "Bunu sahada çok iyi uyguladılar ve ilk yarıda golü de bulduk. İkinci yarıda ise Beşiktaş biraz daha baskılı oynadı. Beşiktaş'ın iyi bir takım olduğunu biliyoruz. Baskılı oynamaya çalıştı. Biz de geçiş oyunuyla ikinci golü bulduk. Belki üçü, dördü de bulabilirdik ama maalesef bulamadık. Oyuncularımız yine orada çok güzel işler çıkardılar." diye konuştu.

Pereire, bugün iyi oynadıklarını ve maçı da kazandıklarını dile getirerek, kaybettikleri Eyüpspor maçında da iyi oynadıklarını ama kaybettiklerini hatırlattı.



Bugün ise daha iyi bir performans gösterdiklerinin altını çizen Pereira, şöyle devam etti:

"ÇOK İYİ PERFORMANS GÖSTERDİLER"

"Söylediğim gibi, bu bir süreç. Gelişmeye devam ediyoruz. Sonuç olarak biz takımız. Herkes forma için mücadele ediyor ve hak eden oynuyor. Örnek verirsek, bugün Ogundu ve İbrahim Kaya ilk 11'de başladılar. İlk defa ilk 11'de oynadılar ve çok iyi performans gösterdiler. Bütün hafta boyunca çalıştıklarımızı anladıklarını gösterdiler. Burada önemli olan oyuncuların anlayıp, yapmaları istenilen şeyi yapması. Bütün takımı tebrik etmek istiyorum."

Pereira, maçı gol yemeden bitirmenin kendileri için önemine değinerek, çok iyi çalışan bir oyuncu topluluğuna sahip olduğunu vurguladı.

Bu yüzden kadroyu yaparken de çok zorlandığına işaret eden Pereira, "Bugün bir maç kazandık diye dünyanın en iyi takımı değiliz. Ama geçen hafta maç kaybettik diye de dünyanın en kötü takımı değiliz. Önemli olan bu şekilde çalışıp devam etmek, süreci tamamlamak ve süreci istediğimiz gibi yönlendirebilmek. Burada önemli olan sürekli odaklanmak ve odak halinde çalışmaya devam edebilmek." şeklinde konuştu.

Pereira, galibiyetin şifresinin ne olduğuna yönelik soruya ise bir hafta boyunca Beşiktaş maçına çok iyi çalıştıkları yanıtını verdi.

Oyuncularının farklı özelliklerini bu maçta kullanmak için planlar yaptıklarını aktaran Pereira, "Beşiktaş'ın 3 gün önce bir maç oynamış olmasını da gözden kaçırmayalım. Bu da önemliydi. Belki biraz yorgunluk vardı ve dediğim gibi oyuncularım antrenmanlarda her şeyi anladılar, istediğimiz gibi oynadılar." ifadelerini kullandı.

  
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
