Joao Pereira: '3-4 gol daha bulabilirdik'

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında evinde Beşiktaş'ı 2-0 mağlup eden Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Joao Pereira, bir maç kazanmanın veya kaybetmenin kendilerini en iyi veya en kötü yapmadığını belirterek, "Önemli olan bu şekilde çalışıp devam etmek." dedi.



"3-4 GOL BULABİLİRDİK"



Pereira, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında ilk yarıda çok iyi bir oyun çıkardıklarını söyledi. Oyuncularının hafta içinde ne çalıştıysa onu yerine getirdiğini anlatan Pereira, "Bunu sahada çok iyi uyguladılar ve ilk yarıda golü de bulduk. İkinci yarıda ise Beşiktaş biraz daha baskılı oynadı. Beşiktaş'ın iyi bir takım olduğunu biliyoruz. Baskılı oynamaya çalıştı. Biz de geçiş oyunuyla ikinci golü bulduk. Belki üçü, dördü de bulabilirdik ama maalesef bulamadık. Oyuncularımız yine orada çok güzel işler çıkardılar." diye konuştu.



Pereire, bugün iyi oynadıklarını ve maçı da kazandıklarını dile getirerek, kaybettikleri Eyüpspor maçında da iyi oynadıklarını ama kaybettiklerini hatırlattı.

Bugün ise daha iyi bir performans gösterdiklerinin altını çizen Pereira, şöyle devam etti:Pereira, maçı gol yemeden bitirmenin kendileri için önemine değinerek, çok iyi çalışan bir oyuncu topluluğuna sahip olduğunu vurguladı.Bu yüzden kadroyu yaparken de çok zorlandığına işaret eden Pereira,şeklinde konuştu.Pereira, galibiyetin şifresinin ne olduğuna yönelik soruya ise bir hafta boyunca Beşiktaş maçına çok iyi çalıştıkları yanıtını verdi.Oyuncularının farklı özelliklerini bu maçta kullanmak için planlar yaptıklarını aktaran Pereira,ifadelerini kullandı.