Joao Pedro'dan transfer itirafı!

Fenerbahçe'den Gremio'ya transfer olan Joao Pedro basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
31 yaşındaki futbolcu, Gremio'ya transferinin kendisi için kolay bir seçim olduğunu söyledi.
"GREMIO SEÇİMİ BASİTTİ"
Pedro, "Uzun bir aradan sonra Brezilya'ya geri dönmek kariyerim için önemli bir adım, özellikle de Gremio gibi bir kulübe gelmek. Benim için bu formayı giymek bir onur, zevk. Gremio'yu seçmek çok kolaydı" oldu sözlerini kullandı.
"HİÇBİR ŞÜPHEM YOKTU"
Başka kulüplerle de görüşen Pedro, "Bu transferin bir parçası. Antonio'yla (Gremio'da futboldan sorumlu başkan yardımcısı) konuştuğumda Renato Portaluppi'yle de (Gremio Teknik Direktörü) görüştüm. Ama o sırada hiçbir şüphem yoktu. Diğer kulüplerden ilgi görmek memnuniyet verici ama her zaman Gremio'yu düşündüm" sözlerini kullandı.
Kariyerinde daha önce orta saha, ikinci forvet ve santrfor olarak oynadığını hatırlatan Pedro, Luis Suarez ile hücum ikilisi oluşturmanın bir sorun olmayacağını söyledi. Deneyimli futbolcu, "Luis'le oynarken herkes kendisini rahat hisseder. O harika bir forvet, zeki ve oyunu mümkün olan en iyi şekilde yaşıyor. Onu anlayabilmek, ona yardım edebilmek, çeşitli roller üstlenebilmek artı bir avantaj. Bu iyi bir sorun ve Renato Portaluppi'nin sorunu. Onun yanında oynamak eğlenceli olacak." diye konuştu.
31 yaşındaki futbolcu, Gremio'ya transferinin kendisi için kolay bir seçim olduğunu söyledi.
"GREMIO SEÇİMİ BASİTTİ"
Pedro, "Uzun bir aradan sonra Brezilya'ya geri dönmek kariyerim için önemli bir adım, özellikle de Gremio gibi bir kulübe gelmek. Benim için bu formayı giymek bir onur, zevk. Gremio'yu seçmek çok kolaydı" oldu sözlerini kullandı.
"HİÇBİR ŞÜPHEM YOKTU"
Başka kulüplerle de görüşen Pedro, "Bu transferin bir parçası. Antonio'yla (Gremio'da futboldan sorumlu başkan yardımcısı) konuştuğumda Renato Portaluppi'yle de (Gremio Teknik Direktörü) görüştüm. Ama o sırada hiçbir şüphem yoktu. Diğer kulüplerden ilgi görmek memnuniyet verici ama her zaman Gremio'yu düşündüm" sözlerini kullandı.
Kariyerinde daha önce orta saha, ikinci forvet ve santrfor olarak oynadığını hatırlatan Pedro, Luis Suarez ile hücum ikilisi oluşturmanın bir sorun olmayacağını söyledi. Deneyimli futbolcu, "Luis'le oynarken herkes kendisini rahat hisseder. O harika bir forvet, zeki ve oyunu mümkün olan en iyi şekilde yaşıyor. Onu anlayabilmek, ona yardım edebilmek, çeşitli roller üstlenebilmek artı bir avantaj. Bu iyi bir sorun ve Renato Portaluppi'nin sorunu. Onun yanında oynamak eğlenceli olacak." diye konuştu.