LA Clippers'ın, James Harden ile iki yıllığı 70 milyon dolarlık bir kontrat üzerinde anlaştığı bildirildi.



The Athletic'ten Shams Charania, Harden'ın anlaşmanın 2. yılı için 2025'te tekrar serbest oyuncu olmasına olanak tanıyabilecek bir oyuncu opsiyonuna sahip olacağını söyledi.



Clippers, Harden'ı 2024-25 sezonunun başında Philadelphia 76ers'tan almıştı. Clippers'ta çıktığı 72 maçta Harden, 34.3 dakikada 16.6 sayı, 5.1 ribaund ve 8.5 asist ortalamaları yakaladı.





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