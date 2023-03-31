Itoudis: '3. çeyrek çok kötüydük'

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de deplasmanda Baskonia'ya 92-69 mağlup oldu.



Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Beko Başantrenörü Dimitris Itoudis, kısa bir değerlendirme yaptı ve şu sözleri kulllandı;



"Baskonia'ya tebrikler. 3. çeyrekte çok kötüydük. Çok fazla serbest atış, boş atış kaçırdık."





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