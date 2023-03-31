Itoudis: "3. çeyrek çok kötüydük"

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Dimitris Itoudis, Baskonia karşılaşmasının ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Itoudis: '3. çeyrek çok kötüydük'
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31 Mart 2023 23:48
Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de deplasmanda Baskonia'ya 92-69 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Beko Başantrenörü Dimitris Itoudis, kısa bir değerlendirme yaptı ve şu sözleri kulllandı;

"Baskonia'ya tebrikler. 3. çeyrekte çok kötüydük. Çok fazla serbest atış, boş atış kaçırdık."

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