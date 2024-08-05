Bu sezon Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun planları arasında yer almadığı öne sürülen Rodrigo Becao için İtalya'dan dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı.
La Stampa'nın haberine göre Torino, Rodrigo Becao'yu gündemine aldı. Las Palmas'tan stoper Saul Coco'yu renklerine bağlayan Torino'nun söz konusu bölgeye bir takviye daha yapacağı vurgulandı.
Haberde Torino Teknik Sorumlusu Davide Vagnati'nin geçtiğimiz sezon da Rodrigo Becao'yu istediği ancak oyuncunun Fenerbahçe'yi tercih ettiği hatırlatıldı.
10 MİLYON EURO
Öte yandan haberde Fenerbahçe'nin 28 yaşındaki stoper için 10 milyon euro talep ettiği aktarıldı.
4 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR
Geride kalan sezonda Fenerbahçe ile toplam 22 maça çıkan Becao, 1640 dakika sahada kaldı. Deneyimli stoperin Fenerbahçe ile 4 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
30 MAÇ KAÇIRDI
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon başında Udinese'den 8.31 milyon euroya Udinese'den transfer ettiği Rodrigo Becao yaşadığı sakatlıklar sebebiyle düzenli forma şansı bulamamıştı.
28 yaşındaki Becao, 2023-24 sezonunda sakatlıklar nedeniyle toplam 30 maç kaçırmıştı.
La Stampa'nın haberine göre Torino, Rodrigo Becao'yu gündemine aldı. Las Palmas'tan stoper Saul Coco'yu renklerine bağlayan Torino'nun söz konusu bölgeye bir takviye daha yapacağı vurgulandı.
Haberde Torino Teknik Sorumlusu Davide Vagnati'nin geçtiğimiz sezon da Rodrigo Becao'yu istediği ancak oyuncunun Fenerbahçe'yi tercih ettiği hatırlatıldı.
10 MİLYON EURO
Öte yandan haberde Fenerbahçe'nin 28 yaşındaki stoper için 10 milyon euro talep ettiği aktarıldı.
4 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR
Geride kalan sezonda Fenerbahçe ile toplam 22 maça çıkan Becao, 1640 dakika sahada kaldı. Deneyimli stoperin Fenerbahçe ile 4 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
30 MAÇ KAÇIRDI
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon başında Udinese'den 8.31 milyon euroya Udinese'den transfer ettiği Rodrigo Becao yaşadığı sakatlıklar sebebiyle düzenli forma şansı bulamamıştı.
28 yaşındaki Becao, 2023-24 sezonunda sakatlıklar nedeniyle toplam 30 maç kaçırmıştı.
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