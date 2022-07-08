İşte Ronaldo'nun istediği Trabzonsporlu!

Kulüp sahipliğini efsane eski futbolcu Ronaldo Nazario'nun yaptığı La Liga ekiplerinden Real Valladolid'in, Trabzonspor'dan bir oyuncuya talip olduğu ifade edildi.



RONALDO TRABZONSPOR'DAN TRANSFER YAPIYOR



Yeni sezona bir kez daha La Liga'da mücadele edecek olan Ronaldo'nun takımı Real Valladolid, Trabzonspor'dan transfer yapmaya hazırlanıyor. Akşam'ın İspanyol basınından derlediği habere göre Ronaldo'nun ekibi, Bordo-Mavililerden Flavio'yu istiyor.



TRANSFERİ BÜYÜK BİR ŞAŞKINLIK YARATMIŞTI



Trabzonspor iki yıl önce Flavio'yu sürpriz bir şekilde Bahia'dan 1,2 milyon euro karşılığında transfer etmiş ve bu hamle Brezilya'da da şaşkınlıkla karşılanmıştı. Hatta Bahia taraftarları, Trabzonspor'un Flavio transferinden duydukları memnuniyeti sosyal medyada dile getirmişlerdi.



2 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR



Trabzonspor'da bekleneni veremeyen orta saha oyuncusu, geride bıraktığımız sezonu Giresunspor'da kiralık olarak geçirmişti. 2022-23 öncesi Trabzonspor'a dönen 26 yaşındaki futbolcunun, Bordo-Mavililerle 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.



RESMİ TEMASLAR BAŞLADI



Trabzonspor'un planları arasında yer almayan Flavio için Ronaldo Nazario'nun sahibi olduğu Real Valladolid devreye girdi. İspanyollar, Ronaldo'nun da kadrosunda görmek istediği oyuncu için Trabzonspor ile resmi temasların başladığını yazdı.



TARAFTARLAR SEVİNÇTEN DÖRT KÖŞE



Flavio ile yolların ayrılması gerektiğini düşünen Bordo-Mavili taraftarlar da söz konusu haber sonrası büyük bir sevinç yaşadı. Süper Lig'den de talipleri olan 26 yaşındaki futbolcunun Trabzonspor'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.



FLAVIO KİMDİR?



Flávio Medeiros da Silva 10 Şubat 1996 doğumlu Brezilyalı bir futbolcudur. İsmi kısaltma olarak Flavio olarak bilinir. Defansif orta saha pozisyonunda oynamaktadır. Flavio daha önce Vitoria, Ferroviária, Boavista, Santo Andre, Bahia, Trabzonspor ve Giresunspor'da oynadı. Yıldız isim kariyeri boyunca 175 maça çıkarken 1 gol 11 asist üretti.



(GÜNE BAKIŞ)





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