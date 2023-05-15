İşte kupada rövanş programı!

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş maçlarının programı açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İşte kupada rövanş programı!
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15 Mayıs 2023 15:49
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş maçlarının programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, karşılaşmaların programı şöyle:

24 Mayıs Çarşamba:

20.30 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor (Ülker)

25 Mayıs Perşembe:

20.30 MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir (Eryaman)

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