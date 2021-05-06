İşte Jose Mourinho'nun transfer listesi

Roma ile anlaşan Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun transfer listesi de ortaya çıktı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
İşte Jose Mourinho'nun transfer listesi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Mayıs 2021 16:23
Tottenham'dan ayrıldıktan sonra sürpriz bir şekilde Roma'nın başına geçen Jose Mourinho, daha önceki takımlarında olduğu gibi baştan aşağı bir değişiklik peşinde.

Birçok oyuncuyla yollarını ayırmayı planlayan Jose Mourinho'nun yeni sezon için hazırladığı transfer listesi de La Gazzetta dello Sport'ta paylaşıldı.

Portekizli hocanın ünlü menajer Jorge Mendes ile yakın temaslar kuracağı belirtilen haberde, Roma'nın 11 oyuncunun peşinde olduğu kaydedildi.

MOURINHO'NUN TRANSFER LİSTESİ

Juan Musso (Udinese)
Rui Patricio (Wolverhampton)
Jose Sa (Olympiakos)
Eric Dier (Tottenham)
Nathan Ake (Manchester City)
Ruben Semedo (Wolverhampton)
Ricardo Pereira (Leicester)
Emile Hojbjerg (Tottenham)
Nemanja Matic (Manchester United)
Juan Mata (Manchester United)
Renato Sanches (Lille)

YARDIMCI EKİBİNE "İÇERİDEN BİRİ"

Öte yandan ekibiyle birlikte çalışmalara başlayacak olan Portekizli hocanın, Roma'yı ve İtalya'yı iyi tanıyan bir kişiyi de yanına alacağı kaydedildi.

Bu bağlamda Roma efsanesi Daniele de Rossi ya da Mourinho'nun Inter'den de öğrencisi olan ve Roma'da 2000-2004 yılları arasında forma giyen Walter Samuel'in de adaylar arasında olduğu belirtildi.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.