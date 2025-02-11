İstanbul Küçükçekmece Okullar Tatil Mi? 11 Şubat 2025

İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar tatil edildi. İstanbul Kaymakamlığı, kar yağışı ve buzlanma riskine karşı bazı ilçelerde okulların tatil edilmesi yönünde karar aldı. Peki, İstanbul Küçükçekmece okullar tatil mi? Hangi ilçelerde tatil kararı alındı ve tatil durumu ne zaman sona erecek?

İstanbul Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 11 Şubat 2025 tarihinde olumsuz hava koşulları nedeniyle Sultangazi, Beylikdüzü, Arnavutköy, Beykoz, Avcılar, Esenyurt gibi ilçelerde okullar tatil edilmiştir. Ancak İstanbul Küçükçekmece'de okullar tatil edilmedi. Küçükçekmece'deki eğitim kurumlarında normal eğitim öğretime devam edileceği bildirilmiştir.

Küçükçekmece ilçesinde yer alan okullar için şu an bir tatil kararı bulunmamaktadır. İstanbul'un diğer ilçelerindeki okullar tatil edilmiş olsa da Küçükçekmece'de okulların açık olması bekleniyor. Ancak, hava koşullarına göre kararların güncellenebileceği unutulmamalıdır. Öğrenciler ve veliler, Küçükçekmece okullar tatil mi sorusunun cevabını en güncel duyurularda öğrenebilirler.

Okulların tatil edilmesi kararı, İstanbul'daki olumsuz hava koşullarının devam edip etmemesine bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Hava durumu ve ulaşımın etkilenmesi gibi sebeplerle tatil süresi uzatılabilir. İstanbul Kaymakamlığı, tatil edilen ilçelerdeki okulların tatil süreleri ile ilgili yeni duyurular yapabilir.

İstanbul'da bazı ilçelerde okullar tatil edilirken, Küçükçekmece okullar tatil mi sorusunun yanıtı şu an için olumsuzdur. Ancak, olumsuz hava koşulları devam ederse, İstanbul Kaymakamlığı'ndan yeni açıklamalar yapılabilir. Tatil durumuna dair en güncel bilgilere İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve yerel Kaymakamlık duyuruları ile ulaşılabilir.