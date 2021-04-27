Fransız eski futbolcu Hassan Ahamada, 2001-2002 sezonunda Nantes forması giyerken, Galatasaray ile oynadıkları Şampiyonlar Ligi maçını unutamadığını açıkladı.



Hassan Ahamada, Galatasaray, PSV Eindhoven, Lazio ve Nantes'ın olduğu grup hakkında yıllar sonra konuştu.



Şampiyonlar Ligi'nin özel olduğunu söyleyen Hassan Ahamada, "Şampiyonlar Ligi müziği çalıyor, televizyonda gördüğünüz oyuncular yanı başınızda, seyirci olarak bile başka hissediyorsunuz. Özellikle Türkiye'deki Galatasaray maçını unutamam" dedi.



Galatasaray maçıyla ilgili sözlerinde devam eden Hassan Ahamada "Türklerin ısınma anını hatırlıyorum, inanılmazdı. Oyuncular, taraftarlar tarafından tek tek tribüne çağırıldı ve alkışlandı. Futbolcular sırayla geliyor, ayakta alkışlanıyor. Biz ısınmayı unuttuk ve onları izledik. İnanılmaz heyecanlıydı. Biz de Nantes olduğumuz için açıkçası Türk taraftarlar bizden çok çekinmedi. Şampiyonlar Ligi öyleyse, Türkiye'deki derbileri düşünemiyorum. Muhteşem olmalı." ifadelerini kullandı.



O sezon Galatasaray Nantes'ı deplasmanda 1-0 yenerken, İstanbul'daki maç 0-0 bitmişti. Nantes 11 puanla gruptan lider çıkarken, Mircea Lucescu yönetimindeki Galatasaray da 10 puanla ikinci olarak tur atlamıştı.



