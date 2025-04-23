İstanbul'da Deprem mi Oldu? Son Dakika 23 Nisan İstanbul Silivri'de Deprem Mi Oldu?

İstanbul'da bugün deprem mi yaşandı? Sosyal medyada yayılan İstanbul depremi haberleri doğru mu? 23 Nisan İstanbul depremi hakkında tüm detaylar ve yetkili kaynaklardan açıklamalar bu haberde!



İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU? KANDİLLİ VE AFAD VERİLERİ (23 NİSAN 2025)



İ Son dakika haberi: İstanbul'da ve çevre illerde hissedilen deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi Silivri açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğünü 4, AFAD ise 3.9 olarak duyurdu.



AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Silivri'de Marmara Denizi açıklarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 12.13'te gerçekleşen depremin derinliği 6.99 km olarak ölçüldü. Kandilli Rasathanesi'nin son depremler paylaşımına göre depremin büyüklüğü 4.0 olarak açıklandı. Deprem çevre ilçelerde de hissedildi.







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