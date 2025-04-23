Haber Tarihi: 23 Nisan 2025 12:35 - Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2025 12:35

İstanbul'da Deprem mi Oldu? Son Dakika 23 Nisan İstanbul Silivri'de Deprem Mi Oldu?

İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, özellikle sosyal medyada yayılan "İstanbul'da deprem mi oldu?", "Son dakika İstanbul depremi!", "23 Nisan İstanbul'da deprem mi hissedildi?" gibi iddialar üzerine büyük bir merak ve endişe içinde araştırmalar yapıyor. Peki, 23 Nisan 2025 Çarşamba günü İstanbul'da gerçekten bir deprem mi meydana geldi?

İstanbul'da Deprem mi Oldu? Son Dakika 23 Nisan İstanbul Silivri'de Deprem Mi Oldu?
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 İstanbul'da bugün deprem mi yaşandı? Sosyal medyada yayılan İstanbul depremi haberleri doğru mu? 23 Nisan İstanbul depremi hakkında tüm detaylar ve yetkili kaynaklardan açıklamalar bu haberde!

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU? KANDİLLİ VE AFAD VERİLERİ (23 NİSAN 2025)

İSon dakika haberi: İstanbul'da ve çevre illerde hissedilen deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi Silivri açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğünü 4, AFAD ise 3.9 olarak duyurdu.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Silivri'de Marmara Denizi açıklarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 12.13'te gerçekleşen depremin derinliği 6.99 km olarak ölçüldü. Kandilli Rasathanesi'nin son depremler paylaşımına göre depremin büyüklüğü 4.0 olarak açıklandı. Deprem çevre ilçelerde de hissedildi.



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