İstanbul'da Deprem mi Oldu? Son Dakika 2 Temmuz Deprem Mi Oldu?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine göre, deprem İstanbul merkezli olup, 4.4 büyüklüğünde kaydedildi. Saat 14.00'te gerçekleşen bu son deprem, bölgedeki fay hatlarının hareketliliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Deprem mi oldu sorusu, sarsıntıyı hisseden herkesin aklındaki ilk soru oldu.

İstanbul'da deprem hissedildi mi? Evet, deprem İstanbul'un birçok ilçesinde net bir şekilde hissedildi. Özellikle yüksek katlı binalarda sarsıntının etkisi daha belirgin oldu. Bununla birlikte, deprem sadece İstanbul'la sınırlı kalmadı. Komşu iller Yalova'da deprem ve Bursa'da deprem olarak da hissedildiğine dair teyitler geldi. Vatandaşlar, deprem son dakika Türkiye aramalarıyla gelişmeleri takip etti.

AFAD deprem sonrası yaptığı ilk açıklamalarda, şu an için herhangi bir olumsuz durum veya hasar ihbarı gelmediğini bildirdi. Ekiplerin saha taramaları ve incelemeleri devam ediyor. Son dakika haberleri deprem ve Türkiye deprem haritası üzerinden bölgenin durumu sürekli takip ediliyor.

Deprem anında ve sonrasında vatandaşların panikten uzak durması, resmi kaynaklardan (AFAD, Kandilli Rasathanesi) gelecek uyarılara dikkat etmesi büyük önem taşıyor. Son depremler AFAD ve son depremler Kandilli bilgilerini takip ederek en doğru bilgilere ulaşabilirsiniz.