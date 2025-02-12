Haber Tarihi: 12 Şubat 2025 10:20 - Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2025 10:20

İstanbul'da bugün kar yağacak mı, kar var mı? 12 Şubat İstanbul hava durumu

İstanbul'da bugün kar yağacak mı, kar var mı? | İstanbul'da 12 Şubat günü hava durumu, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamalarına göre çok bulutlu seyrediyor. İstanbul'da bugün kar yağışı beklenirken, özellikle kuzeybatı bölgelerinde karla karışık yağmur etkili olacak. İstanbul'un birçok ilçesinde yerel olarak kuvvetli kar yağışı görülmesi öngörülüyor. İstanbul hava durumu raporlarında, sıcaklıkların 0°C ile 5°C arasında değişeceği belirtiliyor; bu durum, İstanbul'da kar oluşumuna zemin hazırlıyor.

İstanbul'da bugün kar yağacak mı, kar var mı? 12 Şubat İstanbul hava durumu
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Meteoroloji raporlarına göre, İstanbul'da bugün kar var mı sorusunun cevabı; evet, özellikle sabah saatlerinde ve akşam üstü saatlerinde kar yağışı etkisi artacak. İstanbul genelinde buzlanma ve don uyarıları yapılıyor. Sürücülerin ve vatandaşların, İstanbul'da kar yağışı nedeniyle kaygan yol, buzlanma ve don tehlikelerine karşı dikkatli olması öneriliyor. İstanbul'da bugün kar yağacak mı? sorusuna yanıt olarak, özellikle yüksek bölgelerde ve bazı ilçelerde kar etkisinin belirgin olacağı vurgulanıyor.

İSTANBUL'DA BUGÜN KAR YAĞACAK MI?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM) tarafından yayımlanan son hava tahmin raporuna göre, çarşamba günü İstanbul'da kuvvetli kar yağışı etkili olacak. Hava sıcaklıklarının 1 ila 6°C arasında seyretmesi bekleniyor.

Kar yağışı kentin kuzey ve batı ilçelerinde aralıklarla etkili olmaya ise devam ediyor. AKOM'un değerlendirmelerine göre, kar yağışı Çarşamba sabah saat 07.00 itibarıyla Avrupa Yakası'nın batı ilçelerinde (Başakşehir, Büyükçekmece, Arnavutköy, Silivri ve Çatalca) başlayacak.

Öğle saatlerinden itibaren ise Anadolu Yakası'nın doğu ilçelerinde (Şile, Kartal, Pendik ve Tuzla) yoğun kar geçişleri yaşanacak. Yetkililer, yağış anında ulaşımda aksama ve görüş mesafesinde azalma yaşanabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

SİBİRYA SOĞUKLARI İSTANBUL'U ETKİSİ ALTINA ALACAK

Meteoroloji uzmanlarına göre, İstanbul Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altına giriyor. Kar yağışının ardından hava sıcaklıklarının 3 ila 6°C arasında değişmesi ve gece saatlerinde don ile buzlanma riskinin artması bekleniyor. Buzlanma Erken Uyarı Sistemi (BEUS) verilerine göre, hava sıcaklıklarının Şubat ayı ortalamasının 3 ila 6°C altında seyredeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA EĞİTİME KAR ENGELİ

İstanbul Valisi Gül "İstanbul genelinde etkisini sürdüren kar yağışı, soğuk havanın da etkisiyle yaşamı olumsuz yönde etkilemektedir. Meteorolojik verilere göre kar yağışı ve soğuk havanın şehir genelinde etkisini devam ettirmesi beklenmektedir.

Bu nedenle 12.02.2025 Çarşamba Günü İstanbul genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim – öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Öte yandan, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler, kronik hastalığı bulunanlar ve hamile personelimiz de 12.02.2025 Çarşamba günü idari izinli sayılacaktır." açıklamasını yaptı.

ÖNEMLİ UYARILAR

AKOM, vatandaşları özellikle buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olmaya çağırdı. Yetkililer, zorunlu olmadıkça özel araç kullanımından kaçınılması ve toplu taşımanın tercih edilmesi gerektiğini belirtti.

İBB ekipleri de, dün gece kar yağışının zaman zaman etkili olduğu Avrupa yakasında Arnavutköy, Başakşehir, Sultangazi ve Eyüpsultan ilçeleri ile Anadolu Yakası'nda Beykoz, Şile ve Çekmeköy ilçelerinde gece boyunca çalışmalarını sürdürdü. 11.916 personel ve 3.375 araç ile tuzlama ve buzlanmaya karşı önlemler alınırken, karın etkili olduğı yerlerde küreme çalışmaları yapıldı.

Konuya ilişkin İBB'den yapılan açıklamaya göre, ekipler, ana yollar, meydanlar, metro girişleri, otobüs durakları ve üst geçitlerde yoğun kar küreme ve tuzlama çalışmaları yaparken, son 24 saat içinde 3.590 ton tuz ve 13 ton solüsyon kullanıldı.


Açıklamaya göre İBB, soğuk hava koşullarına karşı evsiz vatandaşlara barınma ve temel ihtiyaç desteği sağlamaya devam ediyor. Şu an 530 erkek ve 96 kadın olmak üzere toplam 626 kişi misafir ediliyor. Kış çalışmaları kapsamında bugüne kadar 2.000 evsiz vatandaşa destek sağlandı.

Öte yandan, İBB Veteriner Hizmetleri ekipleri, sokak hayvanları için haftada 520 noktada günlük 2 ton mama dağıtımı yaparak yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz hayvanlara destek sağlıyor.
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