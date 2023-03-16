İsmail Yüksek, ilk 11'e döndü

Jorge Jesus'un Sevilla maçında 11'de görev verdiği İsmail Yüksek, 6 maç sonra ilk 11'e geri döndü.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İsmail Yüksek, ilk 11'e döndü
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16 Mart 2023 21:12
Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İsmail Yüksek, Sevilla maçıyla 6 maç sonra ilk 11'de görev aldı.

Sezona çok iyi bir başlangıç yapan 24 yaşındaki oyuncu, gösterdiği performansla milli takıma kadar yükselmeyi başarmıştı.

Son olarak 19 Ocak tarihinde Ziraat Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor karşısında ilk 11'de görev alan İsmail, 57 gün sonra Sevilla karşısında maça direkt başladı.

İsmail, söz konusu sürede Ümraniyespor ve Kasımpaşa maçlarında son anlarda oyuna dahil olmuştu.

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