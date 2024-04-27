İsmail Küçükkaya tutuklandı mı? 2024

Sosyal medya ve bazı internet sitelerinde hızla yayınlan ve vatandaşların büyük ilgisini çeken iddiaya göre İsmail Küçükkaya, Armağan Çağlayan'ın canlı yayınında ağzından kaçırdığı bir yatırım tavsiyesi nedeni ile gözeltına alındı.

Olayın aslı bu internet siteleri ve görselleri tamamen sahte ve yapay zeka tarafından hazırlanmış dolandırıcılık tuzaklarıdır.

Dolandırıcılık için iyi bir analiz ve çalışma yapıldığı ortada. Türk Doğa Yatırım ve CEO'su gibi bir çok detaya dikkat edilerek ince ince okuyucunun beynine girmeyi amaçlayan bu sitelere itibar edilmemesi ve kesinlikle para yatırılmaması gerektiğinin altı çizildi.

Örnekte gösterildiği üzere Hürriyet internet sitesi birebir kopyalanarak ciddiyet katılmaya çalışılmış. Oysa linki kontrol ettiğinizde sitenin Hürriyet ile bir ilgisi olmadığını göreceksiniz.