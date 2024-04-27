Haber Tarihi: 27 Nisan 2024 16:19 - Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2024 16:19

İsmail Küçükkaya tutuklandı mı? 2024

Gün boyu internet siteleri ve sosyal medyada hızla yayılan bir iddiaya göre, İsmail Küçükkaya, Armağan Çağlayan'ın canlı yayınlanan bir programında ağzından kaçırdığı yatırım tavsiyesi nedeni ile tutuklandı. Peki bu olayın aslı ne? İsmail Küçükkaya gerçekten tutuklandı mı?

İsmail Küçükkaya tutuklandı mı? 2024
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Sosyal medya ve bazı internet sitelerinde hızla yayınlan ve vatandaşların büyük ilgisini çeken iddiaya göre İsmail Küçükkaya, Armağan Çağlayan'ın canlı yayınında ağzından kaçırdığı bir yatırım tavsiyesi nedeni ile gözeltına alındı.

OLAYIN ASLI NE?

Olayın aslı bu internet siteleri ve görselleri tamamen sahte ve yapay zeka tarafından hazırlanmış dolandırıcılık tuzaklarıdır.

Dolandırıcılık için iyi bir analiz ve çalışma yapıldığı ortada. Türk Doğa Yatırım ve CEO'su gibi bir çok detaya dikkat edilerek ince ince okuyucunun beynine girmeyi amaçlayan bu sitelere itibar edilmemesi ve kesinlikle para yatırılmaması gerektiğinin altı çizildi.

LİNKLERİ KONTROL EDİN

Örnekte gösterildiği üzere Hürriyet internet sitesi birebir kopyalanarak ciddiyet katılmaya çalışılmış. Oysa linki kontrol ettiğinizde sitenin Hürriyet ile bir ilgisi olmadığını göreceksiniz.


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